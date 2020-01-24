Каждый год христиане отмечают Пасху, но дата постоянно меняется, ведь зависит от лунного календаря.

Пасха — один из самых главных праздником в христианской религии. Он общий как для православной, так и для католической конфессии. Этот день посвящен Воскрешению Сына Божьего, Иисуса, из мертвых после распятия на кресте. Во время казни на Голгофе Христос искупил первородный грех и спас всех людей от мучений. Кроме того, он победил смерть и даровал всем праведным вечную жизнь в Раю.

Когда православная Пасха в 2020 году

Православная церковь определяют, когда будет Пасха, по специальной таблице – Александрийской пасхалии. В зависимости от года, дата попадает в промежуток с 4 апреля по 8 мая. При этом празднуют всегда в воскресенье. В 2020 году праздник приходится на 19 апреля. Это государственный выходной, как и понедельник — 20 апреля.

Стоит отметить, что дата влияет на другие важные события и обряды. Так Великий пост начинается за семь недель до Пасхи. То есть, украинцам нужно поститься 48 дней — со 2 марта по 18 апреля. Кроме того, по Воскресению Христа рассчитывается, когда в 2020 году наступит Вознесение Господне — это 40 дней после Пасхи (28 мая). А Троица — 50 дней (7 июня).

У православных Пасха считается главнейшим праздником. В отличии от католиков и протестантов, которые на первое место ставят Рождество. Священники объясняют это тем, что главное событие Нового завета — это не появление Христа на свет, а его жертва ради всего человечества и последующее воскресение. Поэтому верующие радостно приветствуют друг друга словами: “Христос Воскрес” — “Воистину воскрес”. Есть и другие сакральные традиции.

На следующий день после Пасхи празднуется Светлая Седмица. Всю неделю устраивают специальные пасхальные богослужения. В церквах звучат проповеди и песни. В этот период священники никогда не закрывают врата алтаря, будто приглашая всех людей присоединиться к службе.

Во время Седмицы христианам не нужно поститься. За эту неделю можно в любое время Причаститься у Чаши. После Пасхи и до Вознесения традиционно не преклоняют колени.Существует интересная традиция — деревянное распятие в храме украшают белыми элементами, вместо обычных черных. Многие верующие чувствуют в эти дни особую радость и благодать. В народе говорят, что умершие в Седмицу попадают сразу в Рай. Ведь Дьявол вместе со своими бесами ослабевает.

А через неделю, в следующее воскресенье, наступает Антипасха или “Красная горка”. В 2020-м году она будет 26 апреля. В этот день алтари закрывают. Однако службы все еще проводятся. Затем наступает Фомина неделя. Она так называется в честь одного из учеников Христа. Когда Иисус впервые явился своим апостолам после воскрешения, Фома пропустил встречу. И не поверил своим товарищам, которые рассказывали о чуде. В Библии сказано, что на восьмой день после Пасхи Христос лично пришел к Фоме и показал ему свои раны от гвоздей. После Антипасхи принято гулять свадьбы и устраивать венчания.

Когда Пасха у католиков

В католичестве какого числа Пасха определяется другим способом. В 2020 году они будут праздновать Воскресение Христово 12 апреля. Как и во многих других праздниках, причина отличия в календарях. Православная церковь ориентируется на старый юлианский, а католическая — на григорианский. Сейчас они расходятся на 13 дней. На католическую Пасху выходные не полагаются, Украина — православная страна.

В связи с переходом на новый календарь, в 16 веке Ватикан решил изменить метод для расчета пасхальной даты. Итальянский астроном Алоизий Лилий и немецкий монах Кристофер Клавий составили новую пасхалию. Папа Римский Григорий XIII согласился принять изменения. В ней приняли другой формат церковных полнолуний и солнечных фаз. Сейчас Пасху отмечают в воскресенье после полнолуния, которое наступает вскоре после дня весеннего равноденствия.

В России и Украине на григорианский календарь перешли намного позже — в 1918 году, после Октябрьской революции. Но церковь осталась верна юлианскому, не стала передвигать даты праздников и продолжила считать циклы по-старому. Вот почему разница между православной и католической Пасхой бывает в одну, две или пять недель. Иногда число совпадает. В настоящее время есть сложная формула, которая позволяет определить дату праздника.

Когда празднуют Песах

Так называемая “еврейская Пасха” правильно произносится Песах. В иудаизме праздник посвящен не воскресению Иисуса Христа, а спасение евреев из рабства в Египте. Само слово переводится, как “прошел”. В Ветхом завете Библии описана история, когда Бог наслал на египтян десятую, самую страшную, кару, но пощадил евреев.

Согласно священному писанию, Господь через Моисея убеждал фараона отпустить еврейский народ в Землю обетованную. Но упрямый правитель не хотел терять рабов. Поэтому Бог наслал на египтян десять наказаний — казней.

Первая — вся вода превратилась в кровь, живность в реке Нил вымерла.

Вторая — жабы вышли из реки и заполонили все вокруг, включая дома египтян.

Третья — нашествие зловредных мошек, которые буквально облепили людей.

Четвертая — стаи оводов, которые жалили египтян и их скот.

Пятая — гибель всего домашнего скота на полях Египта, кроме того, что принадлежал евреям.

Шестая — страшные язвы покрыли тела египтян и оставшихся животных.

Седьмая — на Египет обрушился огненный град с громом и молниями.

Восьмая — ветер принес стаи саранчи, которая съела все зеленые растения.

Девятая — “тьма египетская”, которая чувствовалась на ощупь. Кроме того, никакой огонь не мог ее осветить.

Десятая — в Египте погибли все первенцы. Бог через своих пророков заранее приказал евреям пометить свои дома кровью ягнят. У тех, кто это сделал, дети остались живы.

Во время первых девяти казней фараон упрямился или соглашался отпустить евреев, но нарушал свое слово, когда наказание прекращалось. Потеряв сына, правитель позволил Моисею и его брату Аарону увести людей в пустыню. Начался Исход. Впрочем, вскоре фараон передумал и послал за бывшими рабами погоню. Чтобы уйти, Моисей с Божьей помощью раздвинул море. Евреи прошлись по сухопутному коридору. А египтяне, которые последовали за ними, утонули.

Песах празднуют на 14-ый день месяца нисан. С него в еврейском календаре начинается новый год. В современном календаре этот месяц приходится примерно на март или апрель. Иудеи в Израиле традиционно отмечают праздник целую неделю. Первый и последний день торжества признаны официальными выходными. А верующие из других стран празднуют на день дольше. В 2020 году Песах продлится с заката 8 апреля до 16 апреля.

Иудеи имеют свои обычаи. В первый вечер после заката начинается семейный ужин — седер. Готовят разные традиционные блюда: маца — такие пресные хлебцы, марор — горькая зелень, отсылка на лишения в рабстве, харосет — блюдо из перетертых орехов, яблок и фиников, символизирует глину, из которой рабы лепили кирпичи. Некоторые блюда служат символами, есть их нельзя. Среди таких выделяется жареная баранина на кости, зроа. Она напоминает едокам о жертвоприношении. Выпивают также четыре бокала вина. Именно столько обещаний Бог дал своему народу. Пятый бокал ставят специально для пророка Элияха. По ходу трапезы иудеи читают молитвы.

Песах имеет мало общего с христианской Пасхой. Казалось бы, праздники совершенно разные, только названия похожи. Но есть и другие схожие черты. Так 14 нисана, согласно Новому завету, была Тайная вечеря. Тогда Иисус в последний раз встретился с апостолами перез распятием. Сам Христос во время беседы сравнил себя с ягненком, которого закололи перед десятой казнью в Египте.

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