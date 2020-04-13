Великая суббота — последний день Страстной недели и последний день земной жизни Иисуса Христа, тело которого перед Воскресением находилось в гробнице
В 2020 году Пасха приходится на 19 апреля, то есть Великая суббота в этом году накануне — 18 апреля. Пасхе предшествует 48 дней Великого поста, за это время люди успели подумать о своих ошибках, изменить свою жизнь и подготовиться к празднику. Если приготовления еще не закончены, то Великая суббота — лучшее для этого время.
Что можно делать в Великую субботу
- посещать церковную службу;
- красить яйца, украшать дом цветами и ветвями деревьев;
- попросить прощения и искренне простить своих обидчиков;
- собирать Пасхальную корзина в церковь;
- раздавать милостыню.
Что нельзя делать в Великую субботу
Великая суббота еще называется Тихой из-за запрета устраивать развлечения и шуметь, или Красильной, так как в канун Пасхи женщины обычно красили яйца.
В Великую субботу запрещается:
"Яд ляжет над городами и селами": синоптики срочно обратились к украинцам, жертв будет тысячи
Падение курса, историческое соглашение по нефти и сроки открытия границ - главное за ночь
Украинская Кардашьян на улице не удержала грудь в кружевном белье: "Мадам, у вас выпало..."
Срочное заявление сделали в Минздраве об отмене карантина: "Через 10 дней..."
- есть термически обработанную пищу;
- употреблять алкоголь;
- ругаться;
- петь, танцевать;
- мыться и убирать в доме;
- рыбачить;
- заниматься рукоделием;
- выполнять любую работу по хозяйству;
- заниматься полевыми работами;
- поминать усопших.
Если день рождения приходится на Тихую субботу, то его празднование лучше перенести на другой день.
Традиции Великой субботы
Вечером перед Пасхой люди оставляют на столах «малое» угощение и отправляются в церковь, где совершается вечерняя служба. Вернувшись домой после ее окончания, можно есть только куличи, а настоящий праздник должен начаться утром в воскресенье.
Великая суббота — особый день, ведь именно в канун Пасхи в Иерусалиме происходит схождение Благодатного огня. Тысячи людей собираются в храме Воскресения Христова, чтобы увидеть главное чудо этого светлого праздника.
Считается, что ночь Великой субботы особенная. Тому, кто не будет спать ночью, а проведет время в молитве, будет везти весь следующий год.
В народе говорят, что девушки, которые не спали в ночь Великой субботы, обязательно удачно выйдут замуж.
Нельзя в Великую субботу ничего давать из дома, чтобы не отдать вместе с этой вещью свое здоровье и удачу.
Церковные служители напоминают, что Великая суббота — время для примирения, покаяния и всепрощения. Все ограничения в еде или запрет на физическую работу — это не суеверие. Сделано это для того, чтобы человек мог очистить свои мысли и посвятить время молитве.
Напомним, Страстная неделя 2020: что можно и нельзя делать по дням.
Как сообщала Politeka, Страстная неделя 2020: история, значение, традиции и запреты праздника.
Также Politeka писала, Пасха 2020 в Украине: когда наступит православная, католическая и еврейская.