Великая суббота — последний день Страстной недели и последний день земной жизни Иисуса Христа, тело которого перед Воскресением находилось в гробнице

В 2020 году Пасха приходится на 19 апреля, то есть Великая суббота в этом году накануне — 18 апреля. Пасхе предшествует 48 дней Великого поста, за это время люди успели подумать о своих ошибках, изменить свою жизнь и подготовиться к празднику. Если приготовления еще не закончены, то Великая суббота — лучшее для этого время.

Что можно делать в Великую субботу

посещать церковную службу;

красить яйца, украшать дом цветами и ветвями деревьев;

попросить прощения и искренне простить своих обидчиков;

собирать Пасхальную корзина в церковь;

раздавать милостыню.

Что нельзя делать в Великую субботу

Великая суббота еще называется Тихой из-за запрета устраивать развлечения и шуметь, или Красильной, так как в канун Пасхи женщины обычно красили яйца.

В Великую субботу запрещается:

есть термически обработанную пищу;

употреблять алкоголь;

ругаться;

петь, танцевать;

мыться и убирать в доме;

рыбачить;

заниматься рукоделием;

выполнять любую работу по хозяйству;

заниматься полевыми работами;

поминать усопших.

Если день рождения приходится на Тихую субботу, то его празднование лучше перенести на другой день.

Традиции Великой субботы

Вечером перед Пасхой люди оставляют на столах «малое» угощение и отправляются в церковь, где совершается вечерняя служба. Вернувшись домой после ее окончания, можно есть только куличи, а настоящий праздник должен начаться утром в воскресенье.

Великая суббота — особый день, ведь именно в канун Пасхи в Иерусалиме происходит схождение Благодатного огня. Тысячи людей собираются в храме Воскресения Христова, чтобы увидеть главное чудо этого светлого праздника.

Считается, что ночь Великой субботы особенная. Тому, кто не будет спать ночью, а проведет время в молитве, будет везти весь следующий год.

В народе говорят, что девушки, которые не спали в ночь Великой субботы, обязательно удачно выйдут замуж.

Нельзя в Великую субботу ничего давать из дома, чтобы не отдать вместе с этой вещью свое здоровье и удачу.

Церковные служители напоминают, что Великая суббота — время для примирения, покаяния и всепрощения. Все ограничения в еде или запрет на физическую работу — это не суеверие. Сделано это для того, чтобы человек мог очистить свои мысли и посвятить время молитве.

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