Украинцы сами решат, перейти ли им к более прозападному варианту оформления своих персональных данных

В Украине идет своего рода голосование за отмену отчества

Поскольку вариант оформления персональных данных – в документах в первую очередь с отчеством – является устаревшей традицией, гражданам страны предложили отказаться от использования отчеств. Об этом пишет Politeka.net о ссылкой на зарегистрированную на сайте Президента Украины петицию.

Известно, что на данный момент голосование на сайте не сказать, что идет активно – всего чуть более восьми десятков человек высказали свое мнение по поводу. На Западе, объясняются авторы петиции, используют второе имя или фамилию, но никак не отчество – традиция с отчеством давно устарела и, в частности, является пережитком советского режима. Автор петиции убежден, что вопрос выбора является важнейшим, когда каждый сам сможет для себя решать, как ему больше нравится. Отмечается также, что человек не всегда знает своего отца, поэтому трудностей с отчествами, больше, чем пользы.

Также известно, что в Комитете Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта появилась рекомендация о принятии законопроекта № 2450 - устанавливает право лица сменить свое отчество.

Так законопроектом предполагается внесение ряда изменений в сразу несколько законодательных актов, которыми предусмотрено право лица в возрасте старше 16 лет изменять свое отчество по собственному усмотрению. И кроме того – менять не только отчество, но и свои фамилию и имя. Примечанием здесь является только ограничение по возрасту: ребенок в возрасте от 14 до 16 лет исключительно по согласию родителей может проделать такие изменения относительно своих личных данных.

Мы также ранее писали, что в контексте перехода к “государству в смартфоне” украинцам будут заменять внутренние паспорта на паспорта с электронной подписью. Такой паспорт станет единственным документом, который идентифицирует человека.

Также напоним, что в Украине появилось новое приложение, которое значительно упростит жизнь не только предпринимателям, а и для большинства украинцев. Приложение даст возможность пользователям формировать, подписывать, отправлять и выдавать чеки установленного формата, открывать и закрывать смены, а также просматривать необходимые данные в режиме онлайн.

Напомним, украинцев огорошили новым безвізом: мечта путешественников.

Как сообщала Politeka, для украинцев отменила визы еще одна страна: «популярный курорт», детали нововведения.

Также Politeka писала, что российские паспорта сыграли с крымчанами злую шутку, раскрыта правда: «Не будут приниматься».