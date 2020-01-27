Появились жуткие подробности двойного убийства в Киеве

Как передает Politeka.net, родители погибших девочек пришли на эфир ток-шоу "Касается каждого", где и озвучили детали преступления.

По их словам, юная Мария Камынина вела личный дневник, в котором писала жуткие рассказы и упомянула собственную смерть и свою подругу 16-летнюю Еву Лысенко.

"В тот день, когда я выбрала все неправильно, моя жизнь оборвалась, будто зависла во времени, я жила несколько лет вне ее. Как это случилось? Если кого-то это волнует, то я перескажу в подробностях мое убийство", - написала девушка в своем дневнике.

Потом Мария детально описывает свою смерть и реакцию на трагедию своей подруги Евы.

"Все произошло быстро, практически за минуту. Я, уже, ни на что, не реагируя, лежала в крепких объятиях "убийцы". Поскольку я не могла сдвинуться с места, мне пришло в голову дотянуться до них рукой, хоть дотронуться в последний раз. "Она мертва", - я услышала это из уст Евы, она возмущенно смотрела на Сергея, заплакала, а потом обняла", - эмоционально псала Мария в своем личном дневнике.

Эксперты утверждают, что записи в дневниках говорят о том, что Мария была знакома с душегубами и без всяких проблем попала в их квартиру.

"Когда мы приехали на идентификацию тела, увидели ужасную картину. Вся голова и лицо дочери были в крови. Левый глаз подбит. Я Маричку узнала сразу. [...] Тело избито, поколото. В районе сердца сквозная рана. Нам сказали, что ее закололи ножом. Когда мы ребенка привезли домой, то увидели, что кожа на лице и щеках у нее просто срезана тонким слоем. На ногах и руках тоже срезана кожа. Раны - как моя ладонь. Под глазом ножом снизу вверх подрезали кожу", - вспоминает в эфире убитая горем мать Оксана Цимбалюк.

Женщина также утверждает, что с ее дочерью расправились настоящие душегубы, поскольку некоторые раны напоминали по форме крест - их было около 50.

"На шее вырезан огромный фрагмент кожи с мясом. Рана настолько глубокая, что выглядывал шейный позвонок. Ноги были черными. У нас подозрение, что, кроме того, что ребенка зверски убили, ее еще изнасиловали. Одна рука дочери была вывернута в локте абсолютно неестественным путем ", - рассказывает она со слезами на глаза.

Своими переживаниями в эфире поделился и отец Марии. По его словам, такое зверство не показывают даже в фильмах ужасов.

По словам матери убитой 16-летней Евы Лысенко, она смогла опознать свою дочь в морге, но над ее подругой Марией преступники поиздевались с особой жестокостью.

"Я только хочу знать, за что поплатились эти дети. Я бегала, искала Еву. Я еще 2 января проснулась ночью в холодном поту. Я чувствовала, что случилось что-то ужасное. О чем, собственно, нам сообщили в полиции. Когда увидела тело дочери в морге, ее лицо было не сильно избито, поэтому я ее узнала. Сначала мне показали тело Маши. Я бы ее не узнала ", - заплакала женщина в эфире, вспоминая злополучный день.

"Нас с мужем постигло большое горе. Нашу единственную дочь убили зверски. Перед тем ее еще пытали. Мы хотим знать, кто это сделал, за что и почему ее нашли в той проклятой квартире в шкафу. Я жила в селе, а Маричка в Киеве. Мы не виделись с ней определенный промежуток времени. Она постоянно была на работе, и не могла приехать. Мы контактировали по телефону. У Маши было много разных интересов, она играла на пианино, любила музыку. Для нас Маричка была лучшей. Без нее жизнь потеряла всякий смысл, в душе полная пустота. Нас нет", - резюмировала Оксана Цимбалюк.

Ранее мы рассказывали о том, что жительница Киева обнаружила трупы двух девушек в своей квартире, которую она сдавала посуточно.

Трагедия произошла в Подольском районе Киева. Известно, что 31 декабря квартиру арендовали парень с девушкой и они должны были ее сдать 4 января.

Но когда хозяйка зашла в квартиру, то на балконе она увидела два трупа, лежащих друг на друге. Погибшими оказались Маша Камынина и Ева Лысенко, которых ранее объявили в розыск.

Их тела были связаны и все изрезаны острым предметом. На убитых насчитали десятки ножевых ранений.

Напомним, убийство девушек в Киеве: тела нашли на балконе, детали расправы и фото подозреваемых.

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