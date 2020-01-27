Ринат Ахметов обзавелся роскошной виллой на Лазурном берегу во Франции
О новой недвижимости самого богатого человека Украины рассказало издание Financial Times.
Как выяснилось, украинский олигарх приобрел особняк Les Cèdres на побережье Средиземного моря в Сен-Жан-Кап-Ферра стоимостью в 200 миллионов евро.
Вилла была построена еще в 19-м веке, и за годы своего существования неоднократно переходила во владение влиятельных людей. Среди бывших владельцев особняка оказались король Бельгии Леопольд II, а также семейство Марнье-Лапостоль, известное производством собственного коньячного ликера Grand Marnier.
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Компанию-производителя ликера в 2016 году выкупил концерн Campari. Именно он и продал виллу принадлежащей Ахметову компании SCM Holdings Limited, которая назвала это приобретение долгосрочной инвестицией.
Известно, что в особняке 14 спален. Он занимает территорию в 14 га. В сети появилось видео с кадрами из самого особняка, на которых можно рассмотреть роскошные интерьеры виллы.
Примечательно, что во времена короля Леопольда II вилла считалась самой дорогой в мире, а ее стоимость доходила до миллиарда евро.
Отметим, что раньше мы уже писали об одном из дворцов Ахметова. Так, в сети сравнили обители пятого президента Украины Петра Порошенко и олигарха Рината Ахметова.
Журналисты провели собственное расследование и показали дворцы украинских олигархов, которые находятся недалеко от Киева. Стоит увидеть своими глазами эти величественные замки, которые построены на большие капиталы.
Первым рассмотрим дом Петра Порошенко, который находится в п. Козин под Киевом (Обуховский район). На фото и видео можно хорошо рассмотреть двухэтажное белое здание, окруженное ухоженным садом. На территории находится еще несколько шикарных построек, чье назначение неизвестно.
Дворец олигарха Рината Ахметова находится в селе Плюты Обуховского района, которое расположено в 42 км к югу от столицы и на берегу Днепра.
«Власти говорят о «деолигархизации»? Посмотрите на это видео. На самой дорогой земле в Киевской области ведется масштабное строительство. Земля под имением принадлежит компании «Мета-Капитал», которая контролируется Ахметовым. Не похоже, что дела у него идут плохо. Кажется, совсем наоборот», — написали журналисты, когда расследовали строительство Ахметова.
Напомним, фото дворцов Порошенко и Ахметова слили в сеть: «вот где наши деньги».
Как сообщала Politeka, Ахметов потерял сотни миллионов одним махом, такого олигарх не ожидал.
Также Politeka писала, что крымская тайна Ахметова раскрыта: вот как олигарх гребет деньги.