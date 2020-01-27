Ринат Ахметов обзавелся роскошной виллой на Лазурном берегу во Франции

О новой недвижимости самого богатого человека Украины рассказало издание Financial Times.

Как выяснилось, украинский олигарх приобрел особняк Les Cèdres на побережье Средиземного моря в Сен-Жан-Кап-Ферра стоимостью в 200 миллионов евро.

Вилла была построена еще в 19-м веке, и за годы своего существования неоднократно переходила во владение влиятельных людей. Среди бывших владельцев особняка оказались король Бельгии Леопольд II, а также семейство Марнье-Лапостоль, известное производством собственного коньячного ликера Grand Marnier.

Компанию-производителя ликера в 2016 году выкупил концерн Campari. Именно он и продал виллу принадлежащей Ахметову компании SCM Holdings Limited, которая назвала это приобретение долгосрочной инвестицией.

Известно, что в особняке 14 спален. Он занимает территорию в 14 га. В сети появилось видео с кадрами из самого особняка, на которых можно рассмотреть роскошные интерьеры виллы.

Примечательно, что во времена короля Леопольда II вилла считалась самой дорогой в мире, а ее стоимость доходила до миллиарда евро.

Отметим, что раньше мы уже писали об одном из дворцов Ахметова. Так, в сети сравнили обители пятого президента Украины Петра Порошенко и олигарха Рината Ахметова.

Журналисты провели собственное расследование и показали дворцы украинских олигархов, которые находятся недалеко от Киева. Стоит увидеть своими глазами эти величественные замки, которые построены на большие капиталы.

Первым рассмотрим дом Петра Порошенко, который находится в п. Козин под Киевом (Обуховский район). На фото и видео можно хорошо рассмотреть двухэтажное белое здание, окруженное ухоженным садом. На территории находится еще несколько шикарных построек, чье назначение неизвестно.

Дворец олигарха Рината Ахметова находится в селе Плюты Обуховского района, которое расположено в 42 км к югу от столицы и на берегу Днепра.

Під час зйомок цього відео, невідомі обстріляли знімальну групу Слідства.Інфо. Наші репортери Максим Опанасенко та Kirill Shapar знімали цей новий маєток Рината Ахметова під Києвом. Влада каже про "деолігархізацію"? Подивіться на це відео. На найдорожчій землі в Київщині ведеться масштабне будівництво. Земля під маєтком належить компанії "Мета-Капітал", що контролюється Ахметовим. Не схоже, що справи у нього йдуть погано. Здається, зовсім навпаки. Більше подробиць від Слідства - незабаром. Gepostet von Слідство.Інфо am Freitag, 14. April 2017

«Власти говорят о «деолигархизации»? Посмотрите на это видео. На самой дорогой земле в Киевской области ведется масштабное строительство. Земля под имением принадлежит компании «Мета-Капитал», которая контролируется Ахметовым. Не похоже, что дела у него идут плохо. Кажется, совсем наоборот», — написали журналисты, когда расследовали строительство Ахметова.

Напомним, фото дворцов Порошенко и Ахметова слили в сеть: «вот где наши деньги».

Как сообщала Politeka, Ахметов потерял сотни миллионов одним махом, такого олигарх не ожидал.

Также Politeka писала, что крымская тайна Ахметова раскрыта: вот как олигарх гребет деньги.