Олигарх Ринат Ахметов сохраняет контроль над детским лагерем "Берег", санаторием "Ай-Даниль" и резиденцией "Новый Кучук-Кой" в аннексированном Крыму в обход санкций ЕС

Об этом говорится в расследовании "Крымский архив", которое «Настоящее Время» и антикоррупционный проект "Муниципальный сканер" проводили почти два года.

Санаторий "Ай-Даниль" находится под контролем бывшего менеджера мариупольского завода им. Ильича (который принадлежит Ахметову). Это предприятие сферы отдыха регулярно заключает государственные контракты с компаниями, которые находятся под персональными санкциями ЕС (например, с "дочками" российской "Транснефти", которая с 2014 года находится под санкциями ЕС и США), говорится в расследовании.

Сам санаторий зарегистрировали в российском реестре через лондонскую компанию в октябре 2014 года – через несколько месяцев после введения санкций.

Резиденция "Новый Кучук-Кой" после аннексии стала принадлежать только зарегистрировавшейся ООО "Старвиста Крым", конечным бенефициаром через несколько кипрских компаний также является Ринат Ахметов.

Из-за того, что владельцы построили на территории резиденции бассейн и дом, что запрещено из-за охраняемого статуса земель, российская администрация в Крыму завела на компанию дело.

Кроме того, журналисты установили, что Ахметов все еще контролирует второй по размеру после "Артека" детский лагерь "Берег". ООО "ДОЛ "Берег" зарегистрировалось в российском реестре в 2015 году, а принадлежит через несколько кипрских и украинскую компании также Ахметову.

С 2016 года ООО "Дол Берег" заключило пять госконтрактов с подконтрольными России структурами — Министерством образования Крыма и Управлением молодежи Симферополя. Общая сумма контрактов – почти 120 миллионов российских рублей, то есть 1,8 млн долларов по нынешнему курсу.

Кипрские власти по существу на запрос издания о возможном нарушении санкций не ответили и посоветовали обратиться в компании напрямую. В холдинге Ахметова SCM настаивают, что бизнесмен не имеет отношения к этим объектам, потому что их "национализировала Россия".

Но информация в документах говорит о другом. В детском лагере "Берег" «Настоящему Времени» подтвердили, что Ахметов не переставал сохранять контроль над компанией и никакой "временной администрации" в эту бизнес-структуру российские власти аннексированного Крыма не назначали.

Напомним, что символ могущества Ахметова покрылся трещинами, жалкое зрелище.

Как сообщала Politeka, в сеть слили фото дворца Ахметова.

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