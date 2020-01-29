В одной из европейский стран ураган уже натворил немало бед

29 января в Украине и столице в частности объявлено штормовое предупреждение

Специалисты утверждают, что порывы ветра могут достигать 24 метров в секунду, а с 30 января и до 2 февраля в Киеве ожидаются снегопады. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на прогноз Укргидрометеоцентра и публикации СМИ Чехии.

Так в последней, ураган уже натворил немало бед – он бушует уже более суток и в результате непогоды разрушены или частично повреждены 15 тысяч домов – по большей же части дома оказались полностью обесточены. Помимо этого, ураган повалил множество деревьев, электроопар и повредил автомобили. Кроме этого, непогода спровоцировала массу пробок – поваленные на дорогу деревья, разбиты машины и тому подобное:

«Сильнее всего ударило в Кладно, Праге – на западе, Беруне и в знаменитом Карлово-Варском крае».

Неприятности подобного рода могут скоро накрыть и Укриану, утверждают синоптики. В среду, 29 января стоит ждать обильных осадков – где-то снега, где-то – дождей:

«Возможен прирост снежного покрова 20-30 см в Карпатах и Закарпатье, существует опасность схода лавин». Также стоит быть начеку северным областям Украины и Черкассчине – возможен мокрый снег.

Все погодные опасности перенесутся и в день будущий – четверг, 30 января: в западных регионах Украины возможны снегопады:

«Обвалы ожидаются на высокогорье Закарпатской области, в горах Ивано-Франковской области». Небезопасно в эти дни и во Львовской и Черновицкой областях.

Отметим также, что зима 2019-2020 годов уже получила статус аномальной, ведь впервые за очень долгое время в Украине не было продолжительной климатической зимы с заморозками и снегопадами. Это связывают с глобальным потеплением, которое влияет на климат на всей планете.

Ранее мы сообщали, синоптик Леонид Горбань рассказал, какую весну следует ждать украинцам. По его информации, расслабившимся после теплой зимы жителям страны придется в марте несладко. На конец февраля-начало марта Горбань предсказывает морозы и снег. Апрель будет сырым и холодным, а вот май неожиданно удивит. В этом месяце, по словам Горбаня, Украину накроет сильная засуха, а люди будут изнывать от жары.

Напомним, что аномальная зима обрушится без предупреждения и добьет украинцев: «Может быть опасно..».

А Politeka писала, что погода готовит резкий поворот, дожди и мокрый снег разорвут Украину.

Также Politeka сообщала, что с озерами на Одесчине произошла катастрофа, пугающие кадры: "исчезли с лица земли".