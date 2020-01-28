Погода в Україні 28 січня різко покращиться, холоди відступлять, а на зміну їм прийдуть невеликі плюси з дощем

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Гідрометцентру.

Так, опади пройдуть вдень в Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській і Донецькій областях, а також частково на Заході України. Там же, в горах, очікується мокрий сніг.

Вітер буде в межах 5-10 м/с. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 3 тепла до 2 морозу. Вдень повітря прогріється до небувалих 2-7 тепла. У Карпатах повітря охолоне до 1-6 морозу.

У Києві та області, прогнозують синоптики, буде без опадів. Температура повітря 4-6 градуси вище нуля. Вночі похолодає до -2 морозу.

Як повідомлялося раніше, народний синоптик Леонід Горбань, довгострокові прогнози якого не раз опинялися правдивими, розповів про те, якою буде весна 2020 року в Україні.

Експерт пронозирует, після теплої осені і досить м'якої зими українців чекає дуже неприємний погодний сюрприз: весна прийде з морозами і засухами до кінця сезону.

Синоптик прогнозує, що до кінця березня українців чекають сильні морози, в квітні буде холодно і сиро, як восени, а в травні стане настільки спекотно, що почнеться посуха.

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Як повідомляла Politeka, урагани обрушаться на Україну, з'явився страшний прогноз.

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