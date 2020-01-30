Во всем виновата погода

Необычайно теплая зима привела к тому, что многие животные не легли в спячку

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Facebook Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника

Научные сотрудники заповедника отметили необычайную аномалию в связи с очень теплой зимой.

"Зима 2019-2020 годов оказалась настолько теплой, что такие зимоспячие звери, как барсук и енотовидная собака, так и не уснули и свободно разгуливают по территории заповедника", - говорится в сообщении.

Ученые отслеживают животных по следам и даже организовывают познавательные мероприятия для студентов.

"В течение однодневного выездного семинара здесь реально можно увидеть следы всех видов диких животных, за исключением разве медведя. Гарантированно можно встретить даже следы редкой и осторожной рыси", - говорят эксперты.

Больше всего в зоне заповедника зайцев, у которых начался брачный период. Уже в марте у зайцев родятся малыши.

Ранее мы писали, что саркофаг, который в спешке построили над разрушенным реактором Чернобыльской АЭС, может привести к катастрофе.

Обрушиться в любой момент. И чтобы избежать беды его нужно срочно снести и построить новый.

Саркофаг был построен после катастрофы 1986 года в экстренном порядке. Сейчас он требует серьезных восстановительных работ, поскольку имеет очень высокую вероятность разрушения.

Контракт на проведение новых работ, которые будут стоить 78 миллионов долларов, уже подписан. Демонтаж старого саркофага должен быть завершен до 2023 года, а очистка территории под ним продлится до 2065 года.

По данным экспертов, к этому времени раком из-за облучения заболеет еще 40 тыс. человек.

Напомним, стало известно, как изменился Чернобыль за 30 лет, опубликованы фотографии.

Как сообщала Politeka, Припять изуродовали за неделю до годовщины трагедии на ЧАЭС.

Также Politeka писала, как выглядит самое жуткое место Припяти.