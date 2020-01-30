Февраль в Украине вероятно окажется на 5 градусов теплее температурной нормы, дефицита осадков тоже не будет

Об этом у себя в Facebook написал синоптик Харьковского регионального центра гидрометеорологии Игорь Кибальчич, передает Politeka.net

"Как показывают расчёты различных численных моделей (CFS, ECMWF, BCC-AGCM), последний месяц календарной зимы продолжит тенденцию января с сохранением активного западного/юго-западного переноса и преобладание атлантических и средиземноморских воздушных масс", - написал эксперт.

Главным следствием этих процессов эксперт называет то, что практически по всей Европе ожидаются аномалии температуры воздух со знаком плюс.

В Украине отклонение от температурной нормы может достичь +5 °С, а во многих регионах февраль может пройти с положительной среднемесячной температурой (особенно на юге и западе страны).

При этом количество осадков может оказаться местами на 10-30% выше нормы за счет преобладания поля пониженного давления.

"Есть вероятность эпизодических вторжений холода с севера, однако их интенсивность и продолжительность не смогут существенно повлиять на общую картину. Постоянного снежного покрова не ожидается, - полагает Кибальчич.

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