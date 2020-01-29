Погода в Украине 29 января окончательно испортится, страну накроют обильные дожди с мокрым снегом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра.

«29 января дождь с переходом на Правобережье в мокрый снег, ночью на Закарпатье значительные осадки, лишь в большинстве северных и центральных областях ночью без существенных осадков. В западной части местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме восточных областей, порывы 15-20 м/сек», - говорится в сообщении.

Синоптики утверждают, что на протяжении дня ожидается от 1 градуса мороза до 4 тепла. Днем жителей южных регионов ожидает до 5-10 выше нуля. А вот в Карпатах будет обильно снежить, возможна даже метель. Ночью и днем столбик термометра будет показывать 4-9 мороза.

Кроме того, синоптики также предупредили о резком ухудшении погодных условий в некоторых областях Украины.

«В западных, северных, Полтавской и Харьковской областях мокрый снег; местами налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица. 29-30 января в Украине порывы ветра 15-20 м/сек. (И уровень опасности, желтый)», - подчеркивается в сообщении.

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