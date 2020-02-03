Бывший советник Владимира Зеленского Евгений Комаровский попал в скандал из-за поездки в Россию

Известный украинский педиатр и шоумен, в свое время выступавшего в роли советника Зеленского, нарвался на шквал критики после того, как объявил о своих гастролях в России. Так, Комаровский на своей странице в Фейсбук объявил о том, что собирается провести платные семинары в России (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). В частности, соответствующие мероприятия запланированы в Новосибирске, Иркутске, Якутске, Екатеринбурге и Уфе на 15-21 апреля этого года.

Эта новость разозлила многих украинцев, которые напомнили доктору о том, что Россия – страна-агрессор, которая уже шестой год воюет с Украиной.

Журналисты сайта "Комментарии. Харьков" решили прояснить ситуацию и обратились за комментарием к самому Комаровскому, поинтересовавшись, почему он решил отправиться в Россию.

Впрочем, доктор решил не отвечать на подобные вопросы.

«Я не готов сейчас давать какие-либо комментарии», - заявил он.

В сети также появились афиши будущих семинаров. Судя по ним, Комаровский планирует обсуждать с россиянами актуальные проблемы здоровья детей и их взаимоотношений с родителями.

Отметим, что это не первый раз, когда Комаровский попадает в скандал из-за России. Ранее многие не оценили его слова о возможности решить конфликт в Украине с помощью «рыбалки с Путиным.

«Я глубоко убежден, что на сегодняшний день война и все это выяснение взаимоотношений – за пределами геополитики. В наших странах – Украине, России, Беларуси – набившие друг другу морду мужики традиционно договаривались за бутылкой водки. И это всегда было проще, чем война. Я представляю, сколько на меня уже может вылиться де**ма, но я глубоко убежден в том, что первое, что бы я сделал, – поехал бы с Путиным на рыбалку. И я столь же глубоко убежден, что назавтра война на Донбассе закончилась бы без всяких ООН, миротворцев и так далее», - заявил тогда доктор.

комаровский комаровский......... привет Уфа... привет Улан Уде.... Gepostet von Nova Gorlivka am Samstag, 1. Februar 2020

Напомним, Комаровский не сдержался и высказал всю правду о Зеленском.

Как сообщала Politeka, Комаровский откровенно о судьбоносной рыбалке с Путиным.

Также Politeka писала, что доктор Комаровский поставил диагноз после пресс-марафона Зеленского.