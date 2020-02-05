Западные аналоги имеют больше власти и меньше публикуют о себе информации, в отличии от СБУ

Служба Безопасности Украины - это госструктура, у которой есть одна основная задача - обеспечить безопасность Украины. В отличии от других правоохранительных органов, деятельность спецслужбы полностью никто не регламентирует в открытом правовом поле, ведь это может ослабить ее эффективность по отношению к другим государствам. Но Украина является одно из из немногих государств, которая не только жестко регламентирует деятельность СБУ, но и следит за результатами ее деятельности, а также отчитывается перед обществом. Это все происходит во времена, когда часть территории Украины находится под оккупацией, а еще часть - аннексирована. Об этом пишет Инозми.Инфо.

Наша спецслужба должна обеспечивать безопасность политической системы государства, делать экономическую и политическую разведку и контрразведку.

Но с функционалом СБУ что-то не так. Можно рассмотреть это на примерах иностранных спецслужб.

Например, израильский "Шабак" использует контрразведку, противодействует терроризму и шпионству, защищает гостайну и охраняет стратегически важные объекты.

ФСБ РФ контролирует лично президент России. Поэтому методы достижения геополитических целей Кремля, финансирования, а также комментирование методов спецслужб никто не обсуждает, так как российская разведка не только не соблюдает закон, но и действует аморально, используя теракты и многое другое по отношению к своим даже гражданам.

ФБР США отвечает за безопасность государства, нации и президента США, а также проводит контрразведку, антитеррористическую деятельность и противодиверсионную деятельрность.

Поэтому вопрос, что не так с СБУ? Почему в открытом доступе есть информация о численности сотрудников. Почему любой человек может обсуждать этот вопрос и говорить, что она может делать, а что нет. Над этим вопросом работают лучшие украинские и международные специалисты, поэтому не стоит обсуждать это на бытовом уровне.

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