Теперь для этого не нужно решение суда!

В Национальном банке Украины приняли судьбоносное решение, силовики получат доступ к банковской тайне

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, теперь сотрудники СБУ, ГБР, НАБУ, Нацполиции, прокуратуры и другие смогут получить доступ к банковской тайне без разрешения суда. Речь идет о законе «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов».

«Государственные органы, указанные в пунктах 3, 3-1 и 3-2 части первой статьи 62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" могут получить на письменный запрос без решения суда доступ к информации об операциях по счетам лиц, включительно с информацией о контрагентах, даже если их счета открыты в других банках», - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в НБУ отметили важные моменты относительно рынка иностранных валют в новом 2020 году.

Об этом идет речь в YouTube-видео с интервью главы НБУ Якова Смолия для проекта "KRYM". В частности эксперт отмечает, что могут быть разные сценарии, но, вероятнее всего тот, что существенных провалов гривна не совершит - Национальный банк Украины не ожидает, что курс гривни относительно иностранных валют снизится в каких-то существенных пределах:

«Говорить о том, что будет существенное ослабление гривни в будущие периоды, пожалуй, не нужно». На рынке Украины в конце 2019 года предложение валюты было существенным, что и повлияло на ее стоимость - все связано с объемными инвестициями иностранных субъектов в долговые ценные бумаги правительства.

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