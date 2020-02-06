Погода в Украине 6 февраля готовит неприятный сюрприз, страну накроют снегопад и дожди

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

На востоке и севере страны ожидаются снегопады и похолодание до -1 градуса днем. Ночью же столбик термометра покажет вплоть до -9 мороза. Без осадков будет лишь Закарпатская область.

В центре, на юге и востоке также будет обильный снегопад. Днем воздух прогреется до 1 тепла днем. Ночью же резко похолодает до -7 мороза.

В Киеве и области синоптики прогнозируют снег и -1 градус днем. Ночью будет холодно – от -6 до -8 мороза.

Как сообщалось ранее, февраль в Украине вероятно окажется на 5 градусов теплее температурной нормы, дефицита осадков тоже не будет.

Об этом у себя в Facebook написал синоптик Харьковского регионального центра гидрометеорологии Игорь Кибальчич.

"Как показывают расчёты различных численных моделей (CFS, ECMWF, BCC-AGCM), последний месяц календарной зимы продолжит тенденцию января с сохранением активного западного/юго-западного переноса и преобладание атлантических и средиземноморских воздушных масс", - написал эксперт.

Главным следствием этих процессов эксперт называет то, что практически по всей Европе ожидаются аномалии температуры воздух со знаком плюс.

В Украине отклонение от температурной нормы может достичь +5 °С, а во многих регионах февраль может пройти с положительной среднемесячной температурой (особенно на юге и западе страны).

Напомним, что опасный циклон с мокрым снегом надвигается на Украину: к чему быть готовым.

Как сообщала Politeka, погода жестоко отомстит украинцам, зима сорвалась с цепи: кому не повезет больше всего.

Также Politeka писала, что ЧС объявлена в Одессе: людей предупреждают об опасности.