Торговая площадка Ebay давно на слуху у всех пользователей интернета. Но в Украине немного людей, которые успели ей воспользоваться. Politeka.net подробно расскажет, что это такое, как зарегистрироваться и дешево купить вещи онлайн в 2020 году.

Что такое Ebay и его особенности

Прежде всего, это онлайн-сервис, запущенный одноименной компанией из США в 1995 году. Сайт eBay.сом стал площадкой для торговли через интернет. При этом он не является интернет-магазином, ведь сами разработчики ничего не продают. Пользователи торгуют исключительно между собой. Очень похоже на обычный рынок, только на просторах Всемирной паутины. Одни могут выставлять, другие — заказывать.



Со временем сервис внедрил онлайн-аукционы. То есть, пользователи не просто покупают товар по фиксированной цене, но могут соревноваться между собой, повышая ставки. Все традиционно: сначала продавец выставляет лот на сайте и задает стартовую цену. А во время торгов любой желающий может сделать более выгодное предложение. Побеждает тот, кто готов заплатить больше денег. Такой формат хорошо подходит для продажи редких и коллекционных вещей.



В то же время, обычная торговля в формате интернет-магазинов никуда не делась. Многие любят Ebay (“Ибей”, “Ибэй”, “Ебей”) за низкие цены. Даже по американским меркам. На Ebay торгуют как частные предприниматели, так и крупные компании-производители. Они будто арендуют место на этом рынке и открывают так называемые Ebay store.

При желании, украинец может дешево заказать себе брендовые вещи прямо из США: ноутбуки, смартфоны, бытовую технику, одежду, спортивные товары, предметы искусства и многое другое. Нужно только учитывать стоимость доставки. В отдельных случаях она превышает стоимость товара.

На Ebay продают вещи в разном состоянии. От него зависит цена. Для покупателей ввели специальные категории. Для каждой группы товаров — свои. Например, для электронной техники действуют такие:

New (“Новый”) — прямо с завода, в идеальном состоянии и с полной комплектацией.

Open box (“Открытая коробка”) — в идеальном состоянии, но без оригинальной комплектации.

Manufacturer refurbished (“Востановленный производителем”) — девайс после профессионального ремонта, проверенный специалистами и полностью рабочий.

Seller refurbished (“Восстановленный продавцом”) — то же самое, но без утверждения со стороны производителя.

Used (Б\у) — товар уже использовался другим человеком, имеет косметические дефекты, но работает.

For parts or not working (“На детали или не работает) — устройству требуется ремонт или замена важных частей.

Примечательно, что в начале своего существования Ebay позволял размещать объявления абсолютно бесплатно. Потом создатели увидели, что тема хорошо зашла людям. И решили ее монетизировать. Сейчас платформа берет комиссию с каждой продажи, чем и живет. На сайте уже зарегистрировались более 170 миллионов пользователей. Благодаря этому он входит в ТОП-10 самых прибыльных компаний планеты.

Оплата товаров на Ebay

Как нужно оплатить товар — всегда определяет продавец. Есть три самых распространенных способа:

PayPal

QIWI Кошелек

Банковский перевод с карты на карту

Рекомендуется брать именно первый. Ведь PayPal — это детище компании Ebay, официальный способ оплаты, который дает серьезные гарантии. Немудрено, ведь от успеха каждой сделки зависит репутация.

Так при оплате PayPal платформа вернет деньги покупателю, если товар по какой-то причине не пришел. Учтите, что доставка засчитывается, как только клиент подписал квитанцию. В противном случае система переведет средства обратно. Если же мошенник быстро снял деньги и закрыл счет, платежная система за свой счет выплатит пострадавшему сто долларов.



Вдобавок, в “Ибее” дает гарантию на возврат товара, если он не соответствует заявленным характеристикам. Например, больше царапин, чем указано в описании. После оплаты у покупателя есть 45 дней, чтобы написать продавцу, начать диспут и пожаловаться, если посылка не доставлена или привезли совсем не то, что он заказывал.



Но люди часто идут на риск и решают покупать вещи в обход торговой площадки. Так продавцы предлагают заключить сделку, не привлекая Ebay, чтобы сэкономить на комиссии. В таких случаях они заманивают пользователей небольшой скидкой. Практика вполне рабочая, но велик риск нарваться на мошенников.



И уж ни в коем случае не стоит вестись на уговоры отправить деньги почтовым переводом. В этом случае нет вообще никаких гарантий. Выслали наличные каким-нибудь Western Union — и можно сразу о них забыть. Уже никто ничего не вернет.

Доставка и таможенные пошлины

С 1 июля 2019 года в Украине действуют новые таможенные правила для почтовой пересылки физических лиц. Они действуют для международных и экспресс отправлений, стоимость которых превышает 100 евро. В таком случае получателю придется заплатить НДС 20% и госпошлину — 10% от суммы. Размер сбора считают по официальному курсу Нацбанка в день, когда физлицо подало таможенную декларацию.



Порог в 100 евро установлен для одного получателя и одной посылки от одного отправителя. При этом учитывается стоимость доставки. Если цена получается меньше — пошлину платить не надо.

Требования можно вполне законно обойти. К примеру, нет ограничения по количеству отправлений. Поэтому одну дорогую посылку можно разбить на несколько, чтобы каждая была дешевле 100 евро. Впрочем, в таком случае повышается стоимость доставки. Нужно искать баланс.



Для юридических лиц беспошлинный порог составляет 150 евро. Поэтому посылку чуть дороже 100 евро можно оформить на какую-то компанию.

Учтите, что далеко не все шлют свои товары в Украину. В объявлениях обычно указывают страны, куда могут отправить заказ. Но лучше лишний раз поинтересоваться у продавцов.



Еще один интересный момент. Практически одновременно с Ebay на постсоветском пространстве появились разные посредники, которые помогают переправить товары в Украину или Россию. Такие компании имеют свои абонентские ящики в США, Европе или других регионах. Указав его при оплате, можно значительно сэкономить на доставке самого Ebay. В идеале, посредники привозят посылку клиенту за меньшую цену. При этом могут даже перепаковать, чтобы облегчить ее. Но это всегда риск, за который торговая площадка никак не отвечает.

Регистрация на “Ебей”

В 2010 году у торговой площадки появилась версия на русском языке. По сути, это тот же сервис, просто для русскоговорящей аудитории. В Украине русская версия, увы, не открывается. Возможно, это связано с блокировкой российских страниц по указу экс-президента Петра Порошенко. VPN помогает, но через раз.



Впрочем, сейчас многие если не говорят, то хотя бы ориентируются на английском языке. Регистрация на Ebay очень простая. На любой странице в левом верхнем углу есть кнопки “Войти” (Sign in) и “Зарегистрироваться” (Register).

Пробуем зарегистрироваться. Система тут же предложит нам войти при помощи аккаунта в Facebook или Google. Если такой есть — регистрация уже подошла к концу. Достаточно нажать на кнопку и согласиться с условиями. Если же нет, просто вводим фамилию, имя, электронный адрес и пароль. Учтите, что данные нужно заполнять только латиницей.





После нажатия на “Создать аккаунт”, пользователь тут же авторизируется на сайте. Не нужно ничего подтверждать. В меню “Мой Ebay” можно сразу же указать свой адрес, куда в дальнейшем будут доставлять посылки.

После этого вас автоматически авторизует на сайте. Чтобы указать адрес доставки, нужно в верхнем меню выбрать «Мой Ebay» и “Учетная запись”. Там же следует указать свой контактный номер телефона. Все, можно делать покупки.

Напомним, интернет-банкинг Приват24: основные функции, регистрация и вход.

Как сообщала Politeka, когда и как регистрироваться ВНО-2020, список предметов, пробные тесты.

Также Politeka писала о регистрации в "Инстаграм": инструкция для ПК и смартфонов.