В 2020 году украинские выпускники будут проходить Внешнее независимое оценивание. В феврале уже началась регистрация. Politeka.net расскажет: как и когда записаться, какие будут предметы, что такое пробное тестирование, посмотреть результаты, расписание и многое другое.

Список предметов для тестирования в 2020 году

ВНО (ЗНО на украинском) — это специальный тест, который требуется для поступления в ВУЗ. Чем лучше оценки, тем выше шансы поступить в престижное место. Всего предусмотрено 11 предметов, из которых три — обязательные. Максимум можно сдать четыре. Украинский центр оценивания качества образования предупредил, что есть одна общая дисциплина — украинский язык и литература. Затем каждому школьнику придется выбрать между историей Украины и математикой. Третий следует взять из оставшегося списка:

Биология

Физика

География

Химия

Английский

Испанский

Немецкий

Французский языки

Стоит учитывать, что каждая специальность в вузах имеет свой набор обязательных дисциплин. Если планируете подавать документы сразу на несколько разных факультетов — придется сдавать больше трех тестов. Но не беда, ведь каждый предмет сдается бесплатно.

Регистрация: сроки, документы, важные нюансы

Зарегистрироваться на ВНО-2020 можно с 3 февраля по 24 марта. Есть сразу несколько вариантов процедуры. Все зависит от категории человека, который желает пройти тестирование:

Выпускник общеобразовательного учреждения 2020 года;

Выпускник, получивший полное среднее образование за границей;

Ученик, окончивший профессионально-технического учреждения и получивший аттестат о среднем образовании в 2020 году;

Студент ВУЗа;

Гражданин, окончивший школу несколько лет назад.

Учтите, что необязательно проходить ВНО каждый год. Так в 2020-м при поступлении действует сертификат, полученный в 2017, 2018 или 2019 годах. То есть, срок действия у него — несколько лет.

Выбор категории — это первый шаг регистрации. Ведь выпускники школ в Украине в 2020 году могут сдать Государственную итоговую аттестацию в формате ВНО. Тогда случае процедура чуть проще. Нужна копия паспорта, две фотографии 3х4 и регистрационная карта (о ней чуть позже). Документы для ГИА будут принимать до 17 марта.

Другим абитуриентам (например, студентам колледжей) придется предоставить копию документа, который подтверждает полное среднее образование. Или же справку с места учебы, если человек завершает среднее образование в этом году, но не будет сдавать ГИА. Выпускникам зарубежных учреждений тоже нужно приложить такую справку, переведя ее на украинский язык и заверив у нотариуса. То же самое нужно сделать со всеми документами для регистрации, если они составлены на иностранном языке.

Опциональные документы:

Медицинское заключение, требующее особых условий;

Копия свидетельства об изменении имени, фамилии, браке или разводе.

Заявление с просьбой пройти тесты на дополнительной сессии и указанием причины, почему человек не может попасть на основную.

На всех копиях учащийся должен написать фразу “Согласно оригиналу”, фамилию, инициалы, дату заверения, а также расписаться.

Собрав пакет документов, нужно отдать его сотруднику учебного заведения, который отвечает за регистрацию выпускников. Или же самостоятельно отнести их в региональный центр регистрации. Учтите, что дата подачи определяется по штампу на почтовом конверте.

Регистрационную карточку можно без проблем заполнить самостоятельно. Для этого на официальном сайте Testportal есть специальная форма. Если возникли трудности — лучше обратиться к ответственному лицу, которое назначается в каждом учебном заведении.

Регистрация успешна, если заявитель получил сертификат участника ВНО. Его высылают по почте в учебное заведение или по указанному адресу. Если такового нет или получатель находится за границей — могут прислать на электронный ящик. При желании, можно воспользоваться сервисом “Состояние обработки документов”. Нужно указать номер регистрационной карточки.

Бывает так, что планы меняются уже после получения сертификата. Не беда, до 24 марта можно просто внести изменения на сайте ЦОКО (ЦОЯО). Для этого следует войти в сервис по номеру сертификата и пин-коду, а затем зарегистрироваться повторно. Пакет документов нужно отправлять точно так же, как и в первый раз.

Почему отказывают в регистрации на ВНО

На интернет-портале Центра оценивания качества образования перечислены все причины, из-за которых выпускник гарантированно получает отказ:

Не предоставил документы, подтверждающие информацию из регистрационной карточки;

Указал недостоверные данные;

Документы отправило лицо, которое по закону не имеет права проходить тестирование;

Документы отправили после окончания срока;

Невозможно создать специальные условия для ВНО, которые требуются по медицинскому заключению.

Если регламентная комиссия отказала учащемуся в регистрации или перерегистрации на тестирование — она обязана прислать выписку из протокола с указанием причины. После этого можно устранить все проблемы и попытаться снова зарегистрироваться. Главное сделать это до 24 марта. Кроме того, отказ можно обжаловать. Для этого нужно в течении 14 дней после регистрации подать апелляцию в УЦОКО.

Уже зарегистрированный участник имеет право самостоятельно отказаться от тестирования. А именно: до 16 апреля отправить в региональный центр свой сертификат и соответствующее заявление.

График сдачи ВНО: дата, предметы и задания

Начало ВНО — 26 мая. Именно тогда проведут тестирование по украинскому языку и литературе. Всего будет будет 58 заданий: 33 тестовых по языку, 24 по литературе и сочинение. Результаты объявят до 20 июня.

Математику проведут 21 мая. Будет 35 заданий: 24 тестовых, 8 — открытых и 3 — развернутых. Результаты станут известны до 12 июня.

28 мая состоится ВНО по физике. Запланировано 38 заданий, из которых 14 — открытые вопросы. Результаты огласят не позднее 12 июня.

Тестирования по испанскому и французскому языкам пройдет одновременно — 1 июня. В них входят 59 заданий, включая чтение, письменные ответы, аудирование, использование языка. Количество баллов сообщат до 20 июня.

ВНО по английскому языку будет 2 июня. В остальном все то же самое — 59 заданий, а результаты объявят до 20 июня.

Историю Украины придется сдавать 5 июня. Предусмотрено 60 тестов. Их разделят на две части: древняя и новейшая. Результаты участники смогут узнать до 20 июня.

Биология назначена на 9 июня. Тестирование включает 50 тестовых заданий. Результаты станут известны не позднее 24 июня.

Тесты по географии пройдут в тот же день. Выпускников ожидают 54 задания, 6 из которых будут с коротким ответом. Итоги сообщат 24 июня или раньше.

Химия — 15 июня 2020 года. Будет 52 задания, 14 из них — с коротким ответом. Баллы объявят до 24 июня 2020 года.

Дополнительная сессия ВНО

Министерство образования предусмотрело, что делать украинцам, если не получается сдать тесты в установленные сроки. Специально для них организуют дополнительную сессию. Главное — зарегистрироваться до 23 марта. Учащийся должен иметь на это вескую причину:

Выбрал две дисциплины, а ВНО по ним пройдет в один день.

Во время основной сессии еще учится за границей.

Не может проходить тестирование в конкретные дни по религиозным убеждениям.

Нужны специальные условия, которые нельзя создать на основной сессии.

Проживает на временно оккупированной территории, на линии столкновения или в населенных пунктах, где временно не работают органы власти.

Должен участвовать в мероприятии всеукраинского или международного масштаба, сдавать государственные экзамены или уехать за границу.

Увы, нельзя пересдать тестирование, уже пройденное на основной сессии. Придется ждать следующего года.

Пробное ВНО-2020

Чтобы не так нервничать на настоящем тестировании, выпускники могут попробовать свои силы на предварительном. Пробное ВНО пройдет по тем же правилам, но баллы не будут ни на что влиять. Так участник может понять, как правильно распределять время на выполнение заданий и выявить свои слабые места. Хорошая проверка знаний. Вдобавок, получить пример заполнения бланка.

В отличии от настоящего, сдача ПВНО — платная. Стоимость устанавливают региональные центры. Как сообщает Киевский, цена за каждый предмет составляет 150 гривен. Увы, запись на пробу уже закончилась. Регистрироваться нужно было самостоятельно с 3 по 24 января 2020 года.

Пройти тест по украинскому языку и литературе можно 21 марта. А по всем остальным предметам, включая иностранные языки — 28 марта. Учтите, что в один день получится пройти только один из них.

До 2 марта у каждого участника, который успел зарегистрироваться появится персональная страница. Личный кабинет пригодится, чтобы посмотреть дату и место проведения. Чтобы узнать свои баллы, нужно отметить варианты ответов в онлайн-сервисе «Определение результатов пробного внешнего независимого оценивания». Время ограничено: с 21 по 23 марта — украинский, с 28 по 23 марта — все остальное. Результаты тестирования по первому предмету выложат в сети 27 марта, по другим дисциплинам — 3 апреля.

На сайте “Освіта.ua” можно пройти такое тестирование бесплатно в режиме онлайн. Портал опубликовал задания и темы сочинений, которые были на прошлогодних ВНО. А также ответы к ним. Конечно, в 2020 году тесты будут другими, но программа кардинально не поменялась. Там же есть список литературы. С такими материалами подготовка станет куда легче.

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