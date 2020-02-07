В России расследуют причастность молодого анестезиолога к убийствам ветеранов в госпитале

История началась с того, что один из пользователей сети похвастался на Дваче (анонимный форум), что убил более 10-ти человек. Свой пост он сопроводил фотографией своей рабочей одежды с бейджем медицинского брата-анестезиста Сергея Владимировича. Фамилию на фото он прикрыл пистолетом. Аноним написал, что за более чем 10 убийств его не посадили.

«Просто отключаю от ИВЛ (искусственной вентиляции легких), и наблюдаю за агонией, очень забавно, как они глаза пучат и пытаются вдохнуть, но не получается», - написал он на форуме.

По данным российских Телеграмм-каналов, мужчину вычислили. Ним оказался медицинский брат-анестезист из Кировского областного госпиталя для ветеранов войн. Пользователи сети даже нашли его в списках медработников.

Когда информация получила огласку в сети, ей заинтересовался Следственный комитет РФ и Министерство здравоохранения. По данному факту проводят проверку.

Журналисты также выяснили, что анонимным пользователем, вероятнее всего, является Сергей Вольф. Сам Вольф в разговоре с руководством отметил, что никогда не сидел на форуме «Двач». О скандальном посте молодой человек якобы ничего не знает. В госпитале провели проверку, отметив, что во время дежурства Вольфа пациенты не умирали. Также в заведении заявили, что представленная на фото одежда не принадлежат сотрудникам госпиталя.

Отметим, что это не первая подобная история. В 2018 году стало известно, что американский хирург годами калечил и убивал людей. За время работы его жертвами стали 37 пациентов. В прессе хирурга прозвали «Доктор смерть».

Напомним, что известного блогера жестоко убили, "на теле нашли...".

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