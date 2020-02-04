У Франції було вбито відомого критика чеченського лідера

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на французьке видання Le Monde

За інформацією французьких ЗМІ, в номері одного з готелів міста Лілль виявлено тіло вихідця з Чечні Імрана Алієва. Останнім часом він був відомий як блогер Мансур Старий, що критикував главу "Чечні" Рамзана Кадирова.

За даними правоохоронців, злочин стався в минулий четвер, 30 січня. На грудях чоловіка було безліч ножових ран, а знаряддя злочину було виявлено на місці.

За наявними даними, 44-річний блогер прибув у Лілль з Бельгії в ніч з 29 на 30 січня з невідомим чоловіком. Попутник Алієва зараз вважається основним підозрюваним.

В поліції неофіційно повідомили ЗМІ, що "Вбивство «несе в собі всі характеристики політичного мотиву», але «ми повинні зберігати обережність».

Мансур Старий відомий тим, що розміщував в Facebook і YouTube критичні пости на адресу одного з найбільш затятих прихильників Володимира Путіна, лідера Чечні Рамзана Кадирова. Імран Алієв раніше вже повідомляв, що на його життя зазіхали.

Варто відзначити, що це не перший випадок вбивств опонентів російської влади і Рамзана Кадирова в ЄС. 5 місяців тому Берліні вбили 40-річного громадянина Грузії з чеченської меншини. 23 серпня він був убитий трьома кулями зі зброї з глушником серед білого дня в парку в центрі столиці Німеччини. Після цього випадку між Москвою і Берліном вибухнув дипломатичний скандал.

Нагадаємо, що українська поліція затримала підозрюваних учасниці бойових дій на Донбасі Аміни Окуєвої.

Лейтенант Нацполиции та Збройних сил України Аміна Окуєва була розстріляна у власній машині в Київській області ще в 2017 році. З тих самих пір правоохоронці займаються розслідуванням цієї резонансної справи.

"Сьогодні Нацполиция затримала групу кілерів, обгрунтовано підозрюваних у ряді вбивств.. і в тому числі – у вбивстві Аміни. ДНК затриманого співпало з ДНК на кинутому на місці злочині зброю», - написав глава МВС Арсен Аваков.

Нагадаємо, спливла правда про злочинця, якого забрав Путін в обмін на українців: "особистий кілер Кадирова".

Як повідомляла Politeka, зверталися незліченну кількість разів: мати Окуєвої розкрила величезний прорахунок поліції.

Також Politeka писала, що опубліковано фото незвичайної могили Аміни Окуєвої.