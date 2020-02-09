Десятого февраля в Украине местами ожидается до +8 градусов

Как известно, сегодня, в воскресенье, 9-го февраля было сухо. Ветер умеренный, юго-западный. Температуру воздуха ближайшей ночью зима еще "перетягивала" в свой лагерь, ожидается -5 - -12 градусов, а на Востоке, даже частично на Запорожье и в большинстве центральных областях, кроме Винницкой области, -10 - -17 градусов. Но в Украину идет почти, что весеннее потепление. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Facebook-публикацию народного синоптика Наталии Диденко:

«В понедельник в течение дня в большинстве областей Украины столбики термометров подскочат до +1 - +8 градусов». Известно, что только в восточной части страны будет прохладнее:

«От 0 до 5 градусов мороза. А между прочим, ближайшая ночь на Востоке, в Запорожье и на Днепропетровщине еще будет -10 - -18 градусов».

Известно и о мощном циклоне Sabine, что станет причиной штормового, местами ураганного, ветра и сильных осадков во многих странах Европы. В Украине же, десятого февраля также будет ветрено:

«Ветер разгуляется не просто к сильному, а даже очень сильному, до 15-25 м/с, а на Западе и, особенно, в Карпатах до 30 м/с и даже при 30 м/с». На сайте Гидрометцентра, к слову, предупреждают еще и об опасности лавин:

«Атмосферный фронт с запада принесет в наши западные области, на Винниччине и в северную часть дождь и мокрый снег. Осадки более вероятны завтра днем или к вечеру понедельника. В Карпатах - значительные осадки», - сообщает синоптик.

Что же до погоды в столице Украины в понедельник, 10 февраля, то ожидается сильный ветер:

«Будьте осторожны! Уже сегодня уберите с открытых балконов все, что легко может сорваться», - предупредила синоптик. Кроме того известно, что вместе со штормовым юго-западным ветром в Украину придет потепление:

«Ночью уже слабенький «минус», а днем до +5 градусов». Относительно осадков, то утром будет сухо, днем увеличение облачности и влажности:

«Вечером в столице дождь и мокрый снег».

Как известно, в День сурка, 2 февраля, харьковский народный синоптик — сурок Тимка сделал свой прогноз относительно прихода весны.

В полдень сурка достали из его домика. Заспанный зверь не увидел собственной тени - день выдался мрачным и с легкой метелью.

Отметим, что прогноз сурок нашептал на ухо своей хранительнице, старшему преподавателю биофакультета Надежде Токарской.

Она рассказала, что животное озадачено такой теплой зимой - в этом году предсказание впервые проходит без снега.

Напомним, что аномальная зима обрушится без предупреждения и добьет украинцев: «Может быть опасно..».

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