Стало відомо, яких українських регіонів торкнеться потужний шторм

Про це у своєму Facebook написав синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології Ігор Кибальчич, передає Politeka.net.

За його словами, небезпечний шторм обрушиться на Україну вже сьогодні, 5 лютого.

Відомо, що на території Одеської і Миколаївської областях 5 і 6 лютого очікуються сильні пориви вітру до 25 м/с і, у зв'язку з цим синоптик заговорив про другий рівень небезпеки.

"Неофіційний прогноз максимальної швидкості вітру на 5-6 лютого у зв'язку з проходженням активного циклону. Другий рівень небезпеки видав для Одеської, Миколаївської областей, а також для південно-сходу Молдови. Тут пориви північного/північно-східного вітру можуть досягати більше 25 м/с, вночі та вранці 6 лютого", – повідомив Кибальчич у своєму Facebook.

Експерт також зазначив, що перший рівень небезпеки очікується в прилеглій до епіцентру шторму зоні.

"Зона включає в себе Закарпатті, центральні області України, частково південні і більшу частину Молдови. Тут пориви вітру очікуються близько 20 - 24 м/с. На решті частини України вітер посилюватиметься до 15-20 м/с", – резюмував Кибальчич.

Раніше ми повідомляли про те, що лютий в Україні ймовірно виявиться на 5 градусів тепліше температурної норми, дефіциту опадів теж не буде.

Про це стверджує синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології Ігор Кибальчич.

Головним наслідком цих процесів експерт називає те, що практично по всій Європі очікуються аномалії температури повітря зі знаком плюс.

В Україні відхилення від температурної норми може досягти +5 °С, а в багатьох регіонах лютий може пройти з позитивною середньомісячною температурою (особливо на півдні і заході країни).

При цьому кількість опадів може виявитися місцями на 10-30% вище норми за рахунок переважання поля зниженого тиску

Нагадаємо, що небезпечний циклон з мокрим снігом насувається на Україну: до чого бути готовим.

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