Украинская писательница Лариса Ницой подвергла критике участников и жюри национального отбора на музыкальный конкурс «Евровидение» из-за использования русского языка



Как передает Politeka.net, негодование она выразила в посте на своей страничке в Facebook.

По ее словам, такое поведение показывает неуважение к украинскому языку.



"Жюри, эксперт и редакторы шоу демонстративно все годы украинский не уважают. Они все козлы. Да, профессионалы. За профессионализм - молодцы. За профессионализм можно уважать. За общение московской - презираю", - сообщила она.

Кроме того, она перешла на личности и к оскорблениям жюри.

"За редакционную политику так им общаться, московской, не самые же они решили, это же им так сказали (Тина с Притулой говорит на украинском, Данилко, Квинта и крутой чувак с Хит-фм говорит язом). Вот за это вы все козлы", - отметила писательница.



Пользователи сети по-разному реагировали на такой пост Ницой. Некоторые ее критику поддержали, а кто-то осудил.

"Скажите мне, пожалуйста, Вы вообще конституцию Украины хоть раз в жизни читали? Хватит уже лезть туда, где Вы ничего не понимаете. В данном контексте имеется в виду конкурс Евровидение.", "Данилко уже нужно устранить с жюри, не умеет разговаривать на государственном языке, хотя с рождения сельский, мерзко слушать его комментарии и тот другой тоже москворотий ... неужели в Украине нет достойных специалистов - это украинский отбор, а исполнители-то мурлыкают ... кого там на конкурс посылать ??? Как бальзам речь Притулы и Тины, приятно слышать родной украинский язык.", - писали под постом писательницы.

Ранее украинский музыкальный продюсер и судья Х-Фактора Игорь Кондратюк заявил, что во время первого полуфинала Нацотбора на "Евровидение-2020" не услышал ни одной достойной песни, которая может представлять Украину на международном песенном конкурсе.

Напомним, Ницой предрекла Украине исчезновение и раскрыла причину: «Постепенно и незаметно».

Как сообщала Politeka, Ницой разнесла украинцев после концерта русскоговорящей группы: «Гетто в головах».

Также Politeka писала, что Ницой ошарашила признанием, всплыла правда: «Мечтала быть русскоязычной».