Проект Трудового Кодекса может обернуться для украинцев новыми неприятностями

Об этом пишет "Знай"

Работодатели смогут заставить украинцев работать по 12 часов в день, а платить за это меньше. Такие изменения предусмотрены в новом законе О Труде, который подготовил Кабмин.

В последней редакции законопроекта говорится, что продолжительность рабочего времени в неделе составляет 40 часов. Работа больше этой цифры уже считается сверхурочной.

Впрочем, некоторые законодательные лазейки могут ограничить права украинцев. Так, хотя в законе и не прописано возможное увеличение рабочего дня до 12 часов, такое увеличение и не запрещается.

"Таким образом, новый закон создает условия, которые позволяют работать по 12 годинт на день и бесполезно надеяться, что работодатели не воспользуются такой возможностью", - пишет издание.

В так, в законопроекте говорится, что между рабочими сменами сотрудник должен отдыхать как минимум 12 часов. Это меньше, чем гарантирует нынешний Кзот. Сейчас продолжительность отдыха должна быть в 2 раза больше время работы.

"Тоесть сейчас рабочий имеет право отдыхать не менее 16 часов в сутки, если его рабочий день составляет 8 часов. Если же его рабочая смена составляет 12 часов, тогда для отдыха он должен иметь 24 ч или более", - пишет издание.

После изменений в законодательстве рабочего вполне могут обязать работать в режиме 12/12.

Также в проекте закона предусмотрен сверхурочны труд. Если человек работает больше 40 часов в неделю, ему обязаны выплатить большую заработную плат. Размер дополнительной выплаты составляет, как минимум, 20% от обычной заработной платы.

Если закон все таки одобрят, то многие украинцы могут потерять в зарплате, поскольку сотрудник в колл-центрах, ТРЦ, ресторанах и других местах, работают больше 8 часов в день. По старому Кзот за переработку им обязаны доплачивать в 2 раза больше. После соответствующих изменений работодатели могут ограничиться коэффициентом доплаты 1,2.

Напомним, Пенсии по 10 тысяч гривен и выше в Украине: кто в списке счастливчиков

Как сообщала Politeka, пенсионная реформа в Украине: размер пенсий и условия выплат.

Также Politeka писала, что у Зеленского огорошили новостями о зарплате и пенсии.