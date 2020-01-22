У ПФУ не враховували жителів Криму і ОРДЛО

Стало відомо, хто в Україні отримує найвищі пенсії

Як передає УНН, відповідні цифри опублікувала прес-служба Пенсійного фонду України.

Зокрема, йдеться про ту категорію пенсіонерів, які щомісяця отримують від держави виплати в розмірі від 10 тисяч гривень і вище.

Згідно з даними, які були опубліковані Пенсійним фондом України, станом на 1 січня 2020 року в Україні майже 260 тисяч осіб отримують виплати розміром від 10 тисяч гривень.

Однак, як стверджують в ПФУ, таких пенсіонерів може бути більше, оскільки відомство збирало інформацію без урахування відомостей по окупованих Криму і Донбасу.

Не варто забувати, що українців вже скоро можуть залишити без пенсій. Відомо, що проблеми з виплатами можуть початися вже в березні 2020 року.

За словами екс-глави Мінсоцполітики Андрія Реви, затримки пенсій може спровокувати відв'язування виплат від прожиткового мінімуму.

Більш того, в проект державного бюджету на 2020 рік, який був затверджений Верховною Радою, внесли такі цифри, які не зможуть покрити всі виплати, якщо в Україні відбудеться індексування пенсій.

Рева також заявив, що проблеми з виплатами будуть неминучі, оскільки до державного бюджету не надходитимуть додаткові кошти.

"Грошей в Пенсійний фонд більше не надійде. І вони зіткнуться з тим, що у них будуть проблеми з виплатами пенсій", - додав колишній глава Мінсоцполітики.

Також ми розповідали про те, що у Володимира Зеленського проговорилися про підвищення пенсійного віку в Україні.

Про підготовку реформи пенсійної системи розповіла голова парламентського комітету з питань соцполітики Галина Третьякова. Вона заявила, що в стінах Верховної Ради вже обговорюють це питання.

Нардеп розповіла, що в Україні планують провести індексацію пенсій у березні цього року. Крім того, вона повідомила про підготовку запуску «другий пенсії». У той же час, Третьякова підкреслила, що підвищення пенсійного віку практично неминуче.

Нагадаємо, українцям пообіцяли виходити на пенсію раніше.

Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат.

Також Politeka писала, що у Зеленського приголомшили новинами про зарплати і пенсії.