В мариупольской маршрутке разгорелся скандал после того, как мужчина, претендуя на бесплатный проезд, предъявил кондуктору удостоверение участника боевых действий

В свою очередь девушка-кондуктор попыталась выставить его из салона, сообщает сайт 0629 со ссылкой на рассказ очевидцев.

По их информации, все произошло в маршрутном такси №112. Мужчина, зайдя в салон и показав удостоверение УБД, в ответ услышал от кондуктора крики и возмущения. Девушка заявила, что он может бесплатно проехать в троллейбусах, которые едут за маршруткой, пусть выходит из салона и ждет другой транспорт.

«УБДшников стало слишком много», – выдала она.

Пассажиры, наблюдавшие картину, заступились за защитника, на что кондуктор парировала, что ему в городе нечего делать, пусть идет и воюет.

Такое поведение возмутило мариупольцев, поскольку они не понимают, как молодая девушка может так вести себя по отношению к тому, кто защищал страну от оккупантов.

По словам директора департамента транспорта Мариупольского горсовет Василия Клата, в подобных случаях потерпевший должен написать письменную жалобу, чтобы на ее основании мэрия могла привлечь к ответственности или уволить кондуктора.

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За ветерана АТО вступилась девушка, и в маршрутке началась ссора, которая едва не дошла до драки.

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