Конфликт между народным депутатом Ильей Кивой и ветераном АТО в центре Киева получил неожиданное продолжение

Как в интервью Politeka On-line рассказал ветеран войны на Донбассе Михаил Майман (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца), парламентарий начал угрожать ему.

«Я молчу. Он подходит ко мне со словами "Я ж тебе обещал, что тебе голову отрежу". И сразу наносит удар. Вот и все. Сзади охранник его подбежал. Спереди и сзади - у него несколько охранников. У меня при стычке с ним выпал телефон из руки. Я его после конфликта поднял и уехал. Я вообще немного удивлен от такого депутата, который у нас есть. Сейчас тема идет "продай собаку - заплати за газ», - отметил он.

Майман также рассказал, что пришел в заведение вместе со своим другом, чтобы поговорить и выпить кофе. А Киву он знает еще с 2015 года, когда тот был в зоне АТО.

«Я его знаю еще с 2015 года с зоны АТО. Он там налаживал контрабандный бизнес. У меня с ним на этой почве произошел конфликт - я пришел на войну не для контрабанды, не для заработка денег. А он пришел для заработка денег. Я с 2014 года там. Был в Иловайском котле. Широкино, Марьинке, Волновахе. Практически каждый день - боевые действия. Из котла вышел с ранением, попал в госпиталь», - подчеркнул ветеран.

Как известно, конфликт между депутатом от «Оппозиционной платформы - За жизнь» и участником боевых действий на Донбассе разгорелся в среду, 22 января, около 12:00 в киевском ресторане «MOCCO». Случившееся попало на камеру видеонаблюдения.

Судя по кадрам, Кива начал провоцировать одного из посетителей ресторана, а затем подошел к нему и попытался ударить головой, однако получил от мужчины удар по лицу.

Как стало известно, посетителем оказался ветеран АТО Михаил Майнман. После конфликта с нардепом на него набросились охранники Кивы, в то время как сам депутат спокойно продолжил обедать.

Напомним, "рукоблуд" Кива отличился новой выходкой в Раде: "голой задницей на лицо".

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