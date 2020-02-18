Лошади Пржевальского, которые в дикой природе перестали существовать с 60-х годов прошлого века, были замечены в Чернобыльской зоне

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Facebook Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника:

«Утренний привет от наших любимцев. Всем хорошего начала недели», - подписаны снимки Оксаны Барабановой, заместителя начальника отдела воспроизводства и сохранения животного мира заповедника.

Как известно, 36 лошадей Пржевальского завезли в Чернобыльскую зону 15 лет назад. А в 2018 году там насчитывалось уже 110 особей. Причиной «особого комфорта» для животных в зоне отчуждения стала, вероятно, естественная их тяга найти покой вдали от людей.

Именно в дикой природе вид видели в последний раз еще в 1969 году. Как известно, ареалом обитания лошадей Пржевальского являлась Монголия, но их численность начала резко сокращаться после суровой зимы в 1944-1945 годах, а спустя десятилетия – их практически не стало вовсе в дикой природе, теперь животных можно увидеть лишь в зоопарках, заповедниках и т. п.

Напомним, что в сети показали, как выглядит Чернобыль в феврале 2020 года. В феврале этого года городу Припяти исполнится 50 лет, как его основали. Недавно в него вернулись эвакуированные жители, чтобы поздравить родной город с юбилеем. Они сделали много фотографий, которые попали в сеть.

Сейчас на улицах Припяти много бродячих животных, а также в лесах обитают дикие животные, рыси и дикие псы. На заведениях можно увидеть старые вывески советского времени, которые немного покосились, но все равно передают дух того времени. Все ржавое и покорёженное передает дух Чернобыля, в котором никто не живет.

Напомним, стало известно, как изменился Чернобыль за 30 лет, опубликованы фотографии.

Как сообщала Politeka, Припять изуродовали за неделю до годовщины трагедии на ЧАЭС.

Также Politeka писала, как выглядит самое жуткое место Припяти.