Украинский защитник, которому выпало «счастье» побеседовать с пьяным пассажиром автобуса, узнал много нового не только о себе, но и о своей родной стране

Видео разговора опубликовал в своем блоге в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным «Штирлиц».

«Они живут рядом, они мечтают вонзить нам нож в спину, они с паспортами Украины, но в душе они настоящие вражины, которые ждут своего часа. Они неизлечимо инфицированы», – подписал запись автор.

Вони живуть поряд, вони мріють встромити нам ножа у спину, вони з паспортами України, але в душі вони справжні вражини які чекають свого часу. Вони невиліковно інфіковані

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🔥Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/QagQH9SH9q — Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) February 18, 2020

В кадре – подвыпившего вида гражданин, который разговаривает с парнем в военной форме. Сначала он спрашивает, зачем «они поменяли власть» в Украине.

«Ладно, Россия вам не нравится, а американцы что вам лучше сделали?», – интересуется тип на заднем сидении, эмоционально размахивая руками.

Когда военный ответил, что он защищает свою родину, которой присягал и флаг которой у него на рукаве, мужчина разразился очередным бредом:

«Это не флаг Украины. Это знак «окраина России и Беларуси».

На это парень ответил, что он родился, живет и будет жить в Украине, а не на окраине.

Не найдя, что ответить на эти слова, мужчина завел песнь об эсэсовцах, бандерах и прочие страшилки прокремлевской пропаганды.

В конце концов житель Донбасса, как выяснилось, прервал разговор и почему-то оказался под сидением.

В сети видео вызвало резонанс. Пользователи поражаются выдержке воина и предлагают свой способ нейтрализации товарищей, подобных агрессивному пьяному защитнику «русского мира».

«Восхищаюсь выдержкой этого человека, у меня только от вида этого беззубого у***на бомбит. Паспорта не граждан, которые не дают право голоса, и пусть живут», «Фантастика! Я удивляюсь д**бам в России! Это в Украине! В который раз говорю: украинцы, не потеряйте свою свободу как мы!», «Это жертва пропаганды,начиная с ссра и оканчивая каналами расейского ТВ», «Только закон о гражданстве, как в Латвии, может вылечить ватноголовую часть населения», «Что у трезвого на уме, то у выпившего на языке. Не приживается украинизация в ДОНБАССЕ», «Пока вся шваль не вымрет, нам придется все это слушать и созерцать... Переубедить убогих жертв гибридной пропаганды невозможно...», – пишут под публикацией.

Напомним, Билецкий обратился к украинцам из-за наступления россиян на Донбассе.

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