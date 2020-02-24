В Верховной Раде зарегистрирован интересный законопроект, который касается новорожденных и их родителей

Этот законопроект несет номер 2801 и уже был одобрен профильным комитетом по вопросам молодежи и спорта, пишет Politeka.net.

Так, в документе предлагается на имя каждого новорожденного открывать депозит на сумму 50 тысяч гривен (2000 долларов).

В пояснительной записке говорится, что нововведение позволит накапливать средства к совершеннолетию ребенка. При этом родители сами могут выбрать банк, в котором будет открыт депозит.

Будет имется возможность досрочно использовать средства до 18 лет, но это только, если ребенок тяжело заболел, а денег на лечение у родителей не будет. Также забрать деньги можно только, если ребенок потерял жилье из-за стихийного бедствия или других обстоятельств.

Кроме того, деньги из депозита можно потратить на получение высшего образования (если сумма вклада покрывает не менее половины стоимости всего обучения).

Также родителям можно будет разрешить вкладывать накопленные на депозите средства в инвестиционные и страховые фонды.

Таким образом, если открыть новорожденному депозит в размере 50 тысяч гривен под 12% годовых, то до совершеннолетия он получит 384,5 тысяч гривен (15700 доларов).

Напомним, в госбюджете на 2020 год предусмотрено повышение соцвыплат для детей. Показатели будут увеличиваться в течение года.

Согласно законодательству, право на получение денежной выплаты по беременности и родам в 2020 году имеет каждая беременная женщина, в том числе и несовершеннолетняя.

Ранее мы писали, что с 1 апреля 2019 года работает правительственная гуманитарная программа по введению дополнительных выплат многодетным семьям.

Ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума получат семьи, в которых трое и больше детей в возрасте до 6 лет.

Дополнительные льготы предусмотрены матерям-одиночкам. Напомним, часть льгот многодетным семьям отменили в 2015 году. Сохранили их только с поправкой «малоимущим».

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