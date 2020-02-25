Журналист рассказал, что происходит на самом деле

Андрей Пальчевский сообщил украинцам две хорошие новости

Соответствующее видеообращение появилось на его странице в Facebook, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)

«Две хорошие новости в хмурое утро. Первая: «Ремдесивир». Американская компания Gilead Sciences успешно показала препарат в борьбе с коронавирусом. Два китайских предприятия купили патенты, есть надежда. До нашей страны доконает конечно не скоро, но хотя бы уже веселей», - отметин он.

Также Пальчевский выразил мнение, что Рада не станет сейчас принимать закон о рынке земли.

«И вторая новость: землю наши зе-слуги не продадут. Потому что падение их рейтинга не даст им такой возможности. 40% у президента? Не смешите тапочки, как говорят в Одессе, это было до Санжар. [Сейчас] гораздо меньше. О партии «Слуга народа», которую уже начали называть «враги народа», я вообще молчу. Не продадут землю, не посмеют», - заявил он.

Как сообщалось, рейтинг президента Владимира Зеленского постепенно падает, парламенту и правительству украинцы уже не верят.

Центр Разумкова провел опрос украинцев и узнал, насколько украинцы доверяют власти Украины. Владимиру Зеленскому в феврале доверяли 51,5% граждан. Самым высоким рейтинг президента был в сентябре - тогда ему верили 79%. Не верили 13,5%. Не верят уже в феврале 41%.

Верховной раде в сентябре прошлого года доверяли 57%, а 25% не доверяли. Сейчас этот показатель составляет 28% и 65% соответственно.

Правительству в сентябре доверяли 57% украинцев, а не верили - 22%. В феврале 28% только доверяют, а 64,5% нет.

Вирус- новость / рейтинг капут? Gepostet von Андрей Пальчевский am Montag, 24. Februar 2020

Напомним, Пальчевский жестко разнес украинскую власть: «Упыри».

Как сообщала Politeka, Пальчевский разнес Зеленского за непозволительную ошибку: «Это должно быть табу для президента».

Также Politeka писала, что Пальчевский сделал замечание Зеленскому: «при всей любви к конкретному олигарху, надо же…»