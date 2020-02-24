Андрей Пальчевский напомнил президенту Владимиру Зеленскому об обещанной деолигархизации

Как передает Politeka.net, такое заявление он сделал в эфире 112 канала.

«… Возьмем такое серьезное дело. Выступает президент страны, который обещал нам деолигархизацию. И первый человек, которого он поднимает, это Александр Ярославский. Обращение было такое: «Дорогие товарищи бизнесмены, помогите пожалуйста с деньгами, люди мерзнут»…Но это же показатель для людей мыслящих, извините, а кто кому должен что предлагать. Если вы обещали деолигархизацию, при всей любви к конкретному олигарху, например, к Ярославскому… но надо же скрывать свои чувства. Потому что народ ждет, что президент в первую очередь будет обращаться к народной массе, к людям, которые должны двигать эту страну вперед», - сказал Пльчевский.

Он призвал президента изменить подход к общению с олигархами.

«Я в этом усматриваю систему. Значит надо что-то менять в окружении президента относительно того, как разговаривать с олигархическим бизнесом», - заявил Пальчевский.

Ранее он рассказал о большой угрозе для президента Владимира Зеленского и назвал единственный способ решить проблему.

«Я забил тревогу, когда я увидел чудесные лица, которые окружают президента в первые дни. И с одним из политиков больших я уже обсудил этот момент. Я говорю: «Это же беда». Он говорит: «Это не беда, это катастрофа». И когда начались люди абсолютно не сведущие, а теперь еще выясняется, что они все голосовали за Порошенко», - заявил Пальчевский.

При этом он добавил, что исправить ситуацию можно только одним способом.

«У президента остается серебренная пуля. Она называется увольнения и посадки. Первое, что должно произойти, он должен убрать от себя часть команды «зю», наболее токсичную…», - сказал Пальчевский.

Напомним, Пальчевский жестко разнес украинскую власть: «Упыри».

Как сообщала Politeka, Пальчевский разнес Зеленского за непозволительную ошибку: «Это должно быть табу для президента».