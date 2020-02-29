Теперь все зависит от провайдеров

Очень скоро украинцы смогут вновь бесплатно наслаждаться спутниковыми телеканалами

Об этом пишет Politeka.net.

Известно, что с подобной инициативой вчера, 28 февраля, выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Как рассказывают в Офисе президента, до 16 марта 2020 в Украине через спутник запустят незакодированные международные версии общенациональных телеканалов.

Операторам спутникового вещания в Украине Xtra TV и Viasat поручили разработать соцпакеты спутникового телевидения с минимальной абонплатой для незащищенных социально слоев населения.

Помимо этого, в начале следующего месяца могут расширить покрытие цифровым телевидением территории Украины, чтобы украинские каналы стали более доступными.

Всего в свободном доступе появится около 20 украинских телеканалов.

Глава государства Владимир Зеленский также добавил, что международная версия украинских телеканалов "должна быть взвешенной и содержать приоритетный контент".

Ранее мы рассказывали о том, что в январе состоялась масштабная кодировка спутникового сигнала в Украине. Заблокированными оказались телеканалы, которыми владеют крупнейшие медиагруппы: "Медиа Группа Украина" ("Украина", НЛО TV, "Индиго"), "1+1 Media" ("1+1", "2+2", ТЕТ, УНИАН, "Плюсплюс", "Бигуди"), StarLightMedia (СТБ, "Новый канал", ICTV, М1, М2, "ОЦЕ ТБ") и Inter Media Group ("Интер", НТН, К1, К2, "Мега", "Пиксель", Zoom, "Enter-фильм").

Масштабной блокировкой монополисты хотят развить рынок платного ТВ и "приучить" своих клиентов к качественному контенту, за который нужно ежемесячно платить.

Но холдинги не учли, что после блокировки спутниковый сигнал пропал на оккупированных российскими войсками территориях, из-за чего украинцы в оккупации остались без украинских телеканалов.

Напомним, сколько каналов в Украине удалят навсегда.

Как сообщала Politeka, украинцам будут отключать телевидение: кому стоит волноваться.

Также Politeka писала, что в Украине откладывают переход на инновационное ТВ.