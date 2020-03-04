Журналист Остап Дроздов устроил разборки с ведущим канала КРТ Дмитрием Васильцом из-за отказа говорить на украинском
Как сообщает Politeka.net, видео жесткой перепалки во время съемки, а также ее продолжение в кулуарах студии опубликовали на YouTube-канале КРТ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Скандал произошел из-за того, что сразу после приветствия в начале эфира Дроздов начал просить своего собеседника разговаривать с ним исключительно на украинском языке. Как он отметил, такое требование он поставил еще перед съемкой.
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"Я думаю, что там будут субтитры, и вы можете говорить на русском, украинском – на том языке, который мне был бы понятен", – ответил ему Василец.
После его слов, Дроздов заявил, что намерен уйти из студии. Однако конфликт между ними не закончился на этом, когда он вышел из студии перепалка вспыхнула с новой силой. Телеведущий начал обвинять гостя своей студии в "сц*кливой позиции". Он заговорил о том, что большинство украинцев якобы являются русскоязычными.
"Это не сц*кливая позиция, а абсолютно неуважительная с вашей стороны. Да мне на**ать, на каком языке они общаются! Я прошу к себе обращаться на государственном языке", – возмутился Дроздов на слова телеведущего.
Категоричная позиция журналиста вывела из себя Васильца и он набросился на оппонента с оскорблениями:
"Чтобы мне какой-то рагуль рассказывал, на каком языке говорить?!".
На нападки телеведущего, Дроздов и покинул студию под оскорбительные выкрики, а также жестко ответил.
"Нет, какой-то москаль должен рассказывать, что я должен делать!".
Также ранее сообщалось, что известный украинский журналист Остап Дроздов назвал украинцев "плебеями", оскорбив при этом Зеленского.
Причиной появления подобного заявления стали результаты президентских и парламентских выборов, на которых сокрушительные победы одержал Владимир Зеленский и партия "Слуга народа".