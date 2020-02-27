Скандальний журналіст Остап Дроздов заговорив про те, що більшість українців як і раніше виступають проти Майдану, що може бути на руку Віктору Медведчуку на наступних президентських виборах

Про це Дроздов заявив на своїй сторінці Facebook.

Журналіст повідомив, що наша країна залишається "антимайданною", незважаючи на втечу екс-президента Віктора Януковича. Мільйони українців "потихеньку здійснюють свої маленькі антимайданчики на рівні витягнутої руки".

"А, коли приходить час виборів, то всі ці мільйони антимайданных

людей епохи Януковича влаштовують свій глобальний антимайданище", - поділився своїми роздумами Дроздов.

Він з жахом прогнозує, що при таких настроях мільйонів

українців наступним президентом України може стати навіть Віктор Медведчук.

"Зараз президентом антимайдана є Зеленський, завтра їм стане Бойко,

чи Медведчук, або ще хтось", - спрогнозував Дроздов, який

"прославився" висловлюваннями на межі розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

На його думку, такі політики як Медведчук можуть розраховувати на "непорушну брилу" у вигляді 12-13 мільйонів людей.

"Прізвище – справа вторинна, поки первинна непорушна брила 12-13 млн.

надійна пострадянська електоральна база "совковиборців", - образливо висловився журналіст.

Дроздов підсумував, що багато українців виступають проти таких фігур, як він, - тих, хто займається провокаціями на національному ґрунті.

"Саме тому потрібно сприймати внутрішнього колаборанта ворогом №1.

справа в ньому. Це він є замовником відкату. Це він забезпечує реванш і аплодує йому. Вічна драма нашої країни полягає в боротьбі на два фронти. Антимайдан – це не Янукович. Це умовна назва для стабільно великої частини суспільства", - резюмував скандальний Остап Дроздов.