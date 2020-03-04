В сложившейся опасной для здоровья и жизней украинцев ситуации, важно постараться уберечься от контакта с потенциальными распространителями инфекций в период, когда в стране зафиксированы первые случаи с подозрением на заражение коронавирусом

Именно так аргументируют свое решение власти Новоднестровска Черновицкой области относительно отмены массовых гуляний ко дню 8 Марта в городе, пишут местные СМИ. Как известно, ранее именно на Буковине – в самих Черновцах – нескольких человек госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Так в вышеупомянутом городке отменили концерт к Международному женскому дню и детский конкурс красоты. А также цирковую программу, которая должна была состояться в среду, 4 марта:

«Меры приняты, чтобы избежать массовых скоплений людей», - идет речь в пояснении.

Как сообщалось ранее, ВОЗ заявила: после первого случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине существует высокая вероятность того, что число заболевших в стране будет расти. Троих украинцев, напомним, ранее госпитализировали с подозрением на коронавирус в Черновцах, но признаков заражения у них не обнаружили:

«Людей привезли в инфекционное отделение. Инфекционисты их обследовали. У людей есть признаки ОРВИ и по симптомам нет оснований подозревать коронавирус», - идет речь в заявлении заместителя председателя Черновицкой ОГА Натальи Гусак для СМИ.

Отметим, в среду, 4 марта, главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в Украине с подозрением на коронавирус госпитализированы шесть человек.

Также он заявил, что если в стране начнется эпидемия – больные будут лечиться дома.

«Сейчас наша главная задача – сдержать эпидемию. Мы разработали рекомендации для семейных врачей - как вести наблюдение за больными. Так как в случае массового распространения мы, вероятно, откажемся от общей госпитализации. В стационаре всем больным, с подозрением, контактным - мест не хватит», - сказал Ляшко.

Отметим, отказ от госпитализации больных коронавирусом может повлечь за собой страшные последствия.

Об этом свидетельствует, в частности ситуация в Черновцах. Там люди вышли на улицу, чтобы изолировать жену больного коронавирусом. Жители города пришли под ее дом, поскольку опасаются, что женщина может стать распространителем COVID-19. Жители хотят, чтобы ее поместили к мужу в инфекционное отделение областной больницы.

И даже медики, которые обследовали женщину просто на месте протеста, и подтвердили, что она абсолютно здорова, не убедили толпу. Люди все равно настаивали на своем, и угрожали перекрыть дорогу.

У Чернівцях перевіряють ще трьох людей через підозру на уханський коронавірус — їх привезли до інфекційного відділення місцевої обласної лікарні.



Медики з автівки швидкої допомоги здали біокостюми на утилізацію, а саму машину дезінфікували pic.twitter.com/Gbcvar3R8i — hromadske (@HromadskeUA) March 4, 2020

Напомним, вспышку опасной инфекции зафиксировали в Харькове.

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