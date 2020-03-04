Коронавирус заподозрили еще в шести человек в Украине, часть образцов уже передана в референс-лабораторию

Об этом на брифинге в среду, 4 марта, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, на сегодня в Украине на исследовании находятся 6 подозрений на коронавирус.

"Эти люди также изолированы. Некоторые образцы уже находятся в референс-лаборатории", - добавил Ляшко.

В частности, стало известно, что в Ровно в больницу госпитализировали студента-медика из Черновцов, сообщает "РадіоТрек".

Как выяснилось, в городе живут родители парня. На учебе первокурсник Черновицкого медуниверситета заболел и уехал домой. Родители юноши – медики и ответственно отнеслись к ситуации. Сейчас больной находится в инфекционном отделении центральной городской больницы.

"Это студент, вернувшийся домой с учебы. Он болел, но сознательная там семья, и они сразу на горячую линию сообщили об этом случае", - рассказал заместитель начальника областного управления здравоохранения Олег Вивсяник.

Медики инфекционного отделения уже отобрали у парня анализы и отправили их в лабораторию Центра общественного здоровья в Киеве. Есть ли у студента коронавирус – станет известно в ближайшее время.

Добавим, замглавы Минздрава Виктор Ляшко заявил, что если в стране начнется эпидемия – больные будут лечиться дома.

«Сейчас наша главная задача – сдержать эпидемию. Мы разработали рекомендации для семейных врачей - как вести наблюдение за больными. Так как в случае массового распространения мы, вероятно, откажемся от общей госпитализации. В стационаре всем больным, с подозрением, контактным - мест не хватит», - сказал Ляшко.

Отметим, отказ от госпитализации больных коронавирусом может повлечь за собой страшные последствия.

Об этом свидетельствует, в частности ситуация в Черновцах. Там люди вышли на улицу, чтобы изолировать жену больного коронавирусом. Жители города пришли под ее дом, поскольку опасаются, что женщина может стать распространителем COVID-19. Жители хотят, чтобы ее поместили к мужу в инфекционное отделение областной больницы.

И даже медики, которые обследовали женщину просто на месте протеста, и подтвердили, что она абсолютно здорова, не убедили толпу. Люди все равно настаивали на своем, и угрожали перекрыть дорогу.

Напомним, правила вызова «скорой» и врача на дом в Украине изменят в связи с коронавирусом, официальное заявление.

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