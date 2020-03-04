В преддверии главного женского праздника в Украине, стоит предупредить о цветах, которых нельзя дарить ни при каких обстоятельствах

Как сообщает Politeka, некоторые из них могут даже навлечь беду на получателя.

Так, красные гвоздики являются первыми в списке. Они ассоциируются с памятными датами и памятниками. А ее лепестки считаются признаками агрессии. Согласно поверью, они приносят несчастья, поскольку ассоциируются с кровью.

Увядающий или «уставший» букет также не рекомендуется дарить. Особенно их не рекомендуется дарить женщинам в возрасте – это можно неправильно истолковать.

Попали в список и искусственные цветы, которые в большинстве случаев ассоциируются только с одним – похоронами.

Кактусы также не рекомендуется использовать в качестве презента. Признак агрессии, это может испортить отношения с девушкой.

И классика – желтые цветы, которые символизируют разлуку. Считается, что таким образом вы сообщаете своей половинке, что изменили ей, или хотите порвать отношения.

Ранее мы писали, что в сложившейся опасной для здоровья и жизней украинцев ситуации, важно постараться уберечься от контакта с потенциальными распространителями инфекций в период, когда в стране зафиксированы первые случаи с подозрением на заражение коронавирусом.

Именно так аргументируют свое решение власти Новоднестровска Черновицкой области относительно отмены массовых гуляний ко дню 8 Марта в городе. Как известно, ранее именно на Буковине – в самих Черновцах – нескольких человек госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Так в вышеупомянутом городке отменили концерт к Международному женскому дню и детский конкурс красоты. А также цирковую программу, которая должна была состояться в среду, 4 марта.

Напомним, 8 марта 2020: оригинальные подарки для мамы, бабушки и тещи, что нельзя дарить близким.

Как сообщала Politeka, украинцев напугали новым налогом на все подарки и денежные переводы: скандальные подробности.

Также Politeka писала, три знака Зодиака получат подарки судьбы в ближайшее время: кто среди счастливчиков.