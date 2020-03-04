В преддверии главного женского праздника в Украине, стоит предупредить о цветах, которых нельзя дарить ни при каких обстоятельствах
Как сообщает Politeka, некоторые из них могут даже навлечь беду на получателя.
Так, красные гвоздики являются первыми в списке. Они ассоциируются с памятными датами и памятниками. А ее лепестки считаются признаками агрессии. Согласно поверью, они приносят несчастья, поскольку ассоциируются с кровью.
Увядающий или «уставший» букет также не рекомендуется дарить. Особенно их не рекомендуется дарить женщинам в возрасте – это можно неправильно истолковать.
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Попали в список и искусственные цветы, которые в большинстве случаев ассоциируются только с одним – похоронами.
Кактусы также не рекомендуется использовать в качестве презента. Признак агрессии, это может испортить отношения с девушкой.
И классика – желтые цветы, которые символизируют разлуку. Считается, что таким образом вы сообщаете своей половинке, что изменили ей, или хотите порвать отношения.
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Именно так аргументируют свое решение власти Новоднестровска Черновицкой области относительно отмены массовых гуляний ко дню 8 Марта в городе. Как известно, ранее именно на Буковине – в самих Черновцах – нескольких человек госпитализировали с подозрением на коронавирус.
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