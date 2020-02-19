В сети появилась информация о том, что украинцев обяжут декларировать свои доходы и уплачивать с них налоги, в том числе с денежных средств, перечисленных с одной банковской карты на другую

За нарушение предусмотрен штраф в размере 25% от суммы налога на первый раз и 50% – при повторном случае. К тому же сам налог таки придется тоже заплатить. Оказалось, что подобное - не новшество. В Налоговом Кодексе уже много лет прописано это правило, но мало кто его выполняет из-за слабого контроля со стороны фискальщиков, передает "Сегодня".

Экономист Александр Охрименко подтвердил, что в Украине действительно подлежат налогу все доходы граждан. Вплоть до того, что подаренный букет цветов можно назвать "доходом", со стоимости которого следует уплатить налог. Однако, само собой разумеется, что вряд ли кто-то всерьез над этим задумывается, но юридически это так.

Опять же, чтобы проконтролировать огромное количество столь мелких налогов, нужно держать соответствующий штат сотрудников и иметь мощные компьютерные программы, отслеживающие все без исключения движения безналичных денег по банковским картам миллионов украинцев.

По информации Охрименко, в зоне риска на сегодня оказываются немногие. В частности, те, кто продает товары на суммы свыше 50 000 гривен за один платеж. А также нарушители - те кто, к примеру не платит за коммуналку или уклоняется от алиментов. Если на них подадут суд, то следствие может получить доступ к банковской тайне, а, значит, к любому движению средств по карточке должника. Как итог, возможно не только списание задолженности, но и налогов (в том числе, штрафов).

Ранее мы сообщали, в Украине растет недовольство по поводу платежек за газ и отопление. Вместо обещанного в конце прошлого года правительством Алексея Гончарука снижения украинцы видят, как растут цифры в их платежках.

Экономический аналитик Валентин Землянский назвал ситуацию "тарифным хороводом". После снижения цифр в платежках за декабрь 2019 года, в январе 2020 года украинцы получили платежки с увеличенными цифрами.

"У простого потребителя вопрос: вы же обещали снижение, а где оно?", - задается вопросом аналитик, так же как и его соотечественники.

Отдельный вопрос по поводу качества газа. Землянский напомнил, что Украина постепенно переходит на систему учета газа в энергетических единицах и отказывается от "кубометров". И это, по мнению эксперта, верное решение.

Ведь как это работает в Европе: если калорийность газа ниже, то и плата должна быть меньше, независимо от объема (кубометров).

Правда, пока еще в нашей стране эта система "сырая".

"Процесс правильный, а реализации нет", - добавил Землянский, отметив, что контроль над качеством газа должен осуществлять специальный госорган.

Напомним, украинцы получат новые платежки за свет: что изменилось и как не ошибиться.

Как сообщала Politeka, украинцев заставят по-новому платить за газ.

Также Politeka писала, что украинцев ждет скачек тарифов на электричество.