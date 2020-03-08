8 марта принято поздравлять всех женщин с большим праздником – Международным женским днем. Каждая девушка, родственница, подруга или жена ждет теплых слов. Но иногда просто не знаешь, что говорить и чего пожелать близкому человеку. Предлагаем свои варианты душевных пожеланий с 8 марта в стихах и прозе.

История праздника началась в 1910 году. Известная коммунистка из Германии Клара Цеткин выступила на форуме женщин в датском Копенгагене и предложила назначить Международный день солидарности женщин. Дату, 8 марта, приурочили к забастовке текстильщиц в США – так называемому “маршу пустых кастрюль”. Клара Цеткин считала, что в этот день женщинам нужно собираться на митинги и привлекать внимание к своим проблемам. Со временем праздник стал просто Международным женским днем, когда женщины просто принимают поздравления и радуются мужскому вниманию.

Поздравить можно самыми разными способами. Самым близким обычно подбирают приятный подарок. Женщин вокруг много, а денег на всех не напасешься. Зато для каждой знакомой можно подготовить красивые поздравления: короткие, длинные, шуточные и трогательные.

Детские поздравления с 8 марта

К традиции поздравлять прекрасную половину человечества приучают даже малышей. Дети рассказывают стихи маме, бабушке, сестре, тете, крестной и другим близким родственникам. Школьники дарят приятные подарки и зачитывают поздравления для своих одноклассниц и учителей, своей первой любимой. Любой мальчик может выучить короткое четверостишие и зачитать его воспитателям в детском саду.

Близким, учителям и одноклассницам такое поздравление запомнится надолго. Помните, что учителю стоит подготовить отдельный стих. Вот несколько стихов для самых маленьких детей и школьников.

Мамочку свою родную

Восемь раз я поцелую,

Что есть сил к себе прижму,

Восемь раз скажу: «Люблю!».

«С 8 Марта!» — прокричу.

В хороводе закружу,

Пожелаю быть веселой,

Всегда богатой и здоровой.

***

Я поздравлю мамочку,

Подарю букетик!

Мама своим деточкам

Ярче солнца светит.

Помогу с уборкой,

Вымою посуду.

И с улыбкой яркой

Всегда слушать буду!

***

Наши девочки – всех лучше,

Красивее в мире не бывает

В нашей школе вы всех круче.

И весь класс об этом знает!

С 8 марта вас поздравляем

В учебе только успехов желаем.

Чтоб получали лишь “отлично”,

И не страдали в жизни личной.

***

С 8 Марта поздравляем

Одноклассниц наших!

В этот день мы пожелаем

Быть вам солнца краше,

Счастья и большой удачи,

Настроенья, красоты.

Пусть решаются задачи,

Исполняются мечты!

***

Ходим вместе на уроки

И домашку мы сдаем.

На доске выводим строки

И о мире узнаем.

А теперь вас поздравляем

С чудным праздником весны,

Цветы вам искренне вручаем

Как богиням красоты.

***

Я очень мамочку люблю,

Крепко обнимаю!

Я с утра уже не сплю!

Маму поздравляю.

Поздравления маме в стихах

Мать, как никто, заслуживает на внимание и поздравление. Они всегда рады вниманию сына или дочки, а уж 8 марта – особенно. В этот день можно поднять настроение любимой свекрови или теще. Как правило, взрослые люди особенно ценят открытки. Лучше покупать пустые и от руки вписывать трогательные строчки.

Подарю я матери

Праздничный букет.

Для меня на свете

Красивей мамы – нет!

К нам уже пришла весна,

Снег повсюду тает,

Чтобы мама расцвела,

Сегодня поздравляю.

***

Вы учительница наша,

С вами никакой урок не страшен

С 8 Марта поздравляем

И от всей души желаем

Больше радостных деньков,

Послушания учеников,

Чтоб они вас выручали,

Никогда не огорчали.

Пусть растет у вас зарплата

И радовали все ребята.

***

Милые, добрые, нежные: дамы,

Бабушки, тёти, любимые мамы,

С праздников Вас от души поздравляем,

Быть Вам счастливыми только желаем!

Всегда улыбаться и нежными быть,

Себя, дорогих, Вам желаем любить,

Огромных букетов всегда Вам, родные,

Вы — просто «блаженство», «лучи золотые»!

Поздравления для бабушки на 8 марта

Женщине в годах не стоит отправлять СМС, если есть возможность поздравить лично. Бабушке меньше всего подойдут смешные стихи. Лучше всего подготовить красивый и душевный стих, поблагодарить за все хорошее и пригласить весну в дом.

Бабушка, любимая,

С праздником тебя!

Пусть тебя, родимая,

Ангелы хранят.

С 8 марта поздравляю,

Радуюсь весне.

Я здоровья пожелаю

И радости тебе!

***

Поздравляю с 8 марта

Бабушку родную

Не отложу на завтра,

Крепко поцелую.

Не болей, любимая

Будь всегда бодра,

Веселая и сильная

Крепче, чем гора.

Раньше ты, бывало,

Мне заменяла мать.

Мучилась, страдала

Лишь бы воспитать.

Этот светлый праздник

Я проведу с тобой.

Привез подарков разных

Только стол накрой.

***

С Женским днем тебя, бабуля!

Как весна цвети всегда.

Будь активна и здорова,

Весела и молода.

Греет всех твоя улыбка

Добрым светом и теплом

Ты как солнце, что сияет

В чистом небе голубом!

Поздравления в стихах для крестной

Крестные – это вторые мамы. Им тоже полагаются маленькие стихи с поздравлениями.



Поздравляю с 8 марта,

Крестная, дорогая!

Большой удачи и любви

В этот день желаю!

Чтоб весна тебя согрела

После зимней стужи,

Чтоб ни капли не толстела

И любила мужа.

***

Крестная, меня ты воспитала,

Родителей всегда страховала.

Сейчас же я тебя поздравляю.

С восьмым марта и желаю

Чтоб исполнялись все мечты

И все было так, как захочешь ты.

***

На восьмое марта крестной

Я от всей души желаю

Чтоб была всегда зачетной,

Счастья без конца и краю!

Пусть удача улыбнется

И любовь тебя найдет,

Пусть богатство остается,

А мечта сама придет!

Стихотворения любимой девушке или жене

8 марта – важный праздник для людей в отношениях. Всем девочкам (даже самым взрослым) хочется получить от парня или мужа подарок. Но просто вручить его мало. Чтобы доставить девушке настоящее удовольствие, нужно подобрать самые лучшие слова и пожелания.

С 8 марта тебя поздравляю,

Лишь самого лучшего желаю.

Будь светлой и доброй всегда,

Не грусти нигде и никогда.

Я тебя очень сильно люблю,

Больше такую нигде не найду.

Сегодня тебе приготовил вино,

И подарок, его ты хотела давно.

***

С 8 марта тебя, малыш, поздравляю

На крыльях любви я тебя покатаю.

Давай веселиться и танцевать,

Пришла к нам весна, пора кайфовать.

Любимая, желаю тебе счастья,

Пусть обходят стороной ненастья,

И каждый день приносит сладость.

А я буду дарить лишь радость.

***

Жена моя любимая,

Сегодня ты особенно красивая!

Пришло 8 марта, Женский день.

Ты прости, я, иногда, как пень!

Знай, хочу тебе лишь счастья,

И горю безумной страстью.

Желаю тебе никогда не болеть.

В будущее смело смотреть!

Чтобы все у тебя получалось!

А счастливые моменты не кончались!

Поздравления коллегам

Поздравления с праздниками очень важны для дружеской атмосферы на работе. Женщины ценят, когда коллеги-мужчины уделяют им внимание. Даже если компания не устраивает корпоратив, можно во время перерыва собрать коллектив и зачитать короткий стишок. А смешной лирический тост заставить сотрудников надолго запомнить застолье.

Поздравить вас, коллеги дорогие,

Восьмого марта мы хотим от всей души,

Сказать, что вы красивые такие,

Что вы сегодня все безумно хороши!

Пускай у вас всё будет на «отлично»,

Карьера только вверх пускай растет.

Здоровья вам, чтоб не было больничных.

Пусть ваша красота, как сад, цветет!

***

Женщины наши милые, красивые

С восьмым марта вас поздравляем!

Вы у нас вообще незаменимые.

Любим вас и очень уважаем.

Желаем, чтобы все мечты сбывались,

Все задачи быстренько решались.

Пусть в семье всегда царит уют,

Детишки слушаются и не врут.

Зарплату платят вовремя и много,

И горя в жизни не встречали никакого.

***

Коллеги, женщины любимые!

Ваш сегодня праздник наступил.

Быть же вам всегда красивыми,

Чтоб каждый день хорошее дарил.

Примите поздравленья наши -

Вам помогать мы обещаем,

Желаем счастья полну чашу

И подарки от души вручаем.

Стихи для подруги с приколом

Поздравлять с 8 марта могут не только мужчины. В этот весенний день женщины часто проявляют солидарность и шлют друг другу яркие поздравления. Немудрено, ведь девушки всегда знают, что пожелать лучшей подруге. В праздник поднимет настроение прикольное шуточное стихотворение, пожелания с юмором. Поздравление дополнят смешные картинки, которые сейчас можно без труда отправить в мессенджерах или соцсетях.

Пока от мужчин поздравлений дождешься,

Быстрее Луну облетишь и вернешься.

Не хочу я время зазря потерять,

Крепись, начинаю тебя поздравлять.

Желаю, чтоб каждое желанье сбылось,

Будь их мешок или целый "Камаз".

Чтоб никогда болеть не пришлось,

А проблемы решались, как на заказ.

Пусть весна принесет большую любовь

И вскоре найдет тебя крепкий мужчина

Который будет любить вновь и вновь

Подарит семью, дочку и сына.

***

Цвети, живи, дыши, мечтай,

Подруга, поздравленья принимай.

Красивой жизни вкус ты ощущай,

Весенний аромат смелей вдыхай.

Живи по полной, не скучай,

Ты весело 8 марта отмечай.

Вперед смотри, к мечте шагай

И никогда не отступай!

***

С Мартом, лучшая подруга,

Пусть тебя обожает вся округа!

Пусть мужчины дарят подарки

И не посадят на должность кухарки!

Пробивайся по жизни острым умом

Пусть удача ласкает теплым крылом.

Помни, что женщины мир охраняют:

Красотой от разрухи спасают!

Напомним, отмена 8 марта в Украине: чем могут заменить женский праздник.

Как сообщала Politeka, настоящая история праздника 8 марта, которую должен знать каждый.

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