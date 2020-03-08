Украину может накрыть экологическая катастрофа из-за масштабного исчезновения рек

Как передает Politeka.net, об этом говорится в "Обзоре состояния окружающей среды и рисков для людей и бизнеса 2020", который был подготовлен экологами из WWF.

Специалисты предупреждают, что Украина стоит на гране экологической катастрофы, поскольку в стране ухудшается состояние пресноводных ресурсов.

Во всемирном фонде уверяют, что Украина продолжает терять свои природные экосистемы - луга, степи, реки, леса, болота.

"Это уничтожает естественный водный "буфер" - способность ландшафта накапливать и хранить воду, влияет на качество воды и ее баланс в целом", - сказано в отчете.

Также специалисты предупредили, что в мае на украинских полях может быть засуха.

"С научной точки зрения, необходимо не только немедленно прекратить создавать новые поля, но и вернуть часть пахотных земель в состояние лугов, лесов, степей и других природных систем. Эта задача включает также восстановление водно-болотных угодий и торфяников, особенно на Полесье", - предупреждают авторитетные экологи.

Более того в отчете сказано, что на сегодняшний день из-за ситуации с исчезновением рек нет никакого представления о запасах рыбы и состоянии других водных ресурсов.

"В системе национального управления видами это настоящая "черная дыра". Отдельные научные исследования указывают на то, что количество рыбы и моллюсков продолжает сокращаться, особенно в водохранилищах Днепровского каскада, а также в Черном и Азовском морях", - предупредили они и добавили, что в середине 21 века в Украине может полностью исчезнуть коммерческое рыболовство.

Ранее мы сообщали о том, как новый премьер Денис Шмыгаль угодил в скандал, рассказывая об экологической катастрофе в Крыму. В эфире телеканала он заявил, что Украина должна возобновить подачу воды на оккупированный полуостров, поскольку там живут украинцы.

Он добавил, что блокировка подачи воды в Крым может обернуться гуманитарной катастрофой.

Но через время Денис Шмыгаль оправдался за свое скандальное заявление и заявил, что подача воды будет восстановлена лишь после полной деоккупации.

Напомним, озеро на Одесчине исчезает на глазах.

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