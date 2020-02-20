Одно из красивейших и самое глубокое в Украине озеро Свитязь рискует повторить судьбу Аральского моря

О том, что изменение климата – это не нечто абстрактное, а совершенно реальная и осязаемая проблема, на примере озера Свитязь продемонстрировал блогер Денис Казанский, передает Politeka.

На своей странице в Фейсбуке он опубликовал несколько фотографий, на которых показано, что происходит с украинской природной жемчужиной.

Пугающие снимки беспристрастно демонстрируют, что озеро стремительно высыхает.

«Вон там, где на фото зонтики и пирс, был берег. Побережье Свитязя теперь местами напоминает прежнее Аральское море, которое сейчас почти полностью исчезло. Вода отступила метров на 50», – пишет Казанский.

По его информации, в прошлом году из-за высокой температуры воздуха воды из озера испарилось больше, чем поступило. Усугубляют и без того сложную ситуацию искусственные озера, которые роют предприниматели возле плантаций голубики.

«Они аккумулируют воду, которая ранее поступала в Шацких озер. В сочетании с климатическими факторами это повлияло на уровень воды», – пояснил автор.

Денис с грустью констатирует тот факт, что люди совершенно не задумываются об угрозах изменения климата, поскольку у них есть «дела поважнее».

Свитязь – не только самое глубокое, но и самое большое по площади карстового происхождения озеро в Украине. Оно входит в состав Шацкого природного национального парка и вместе с другими озёрами составляет группу Шацких озёр. Площадь озера Свитязь составляет 26,22 км². Длина озера — 9,3 км, наибольшая ширина — 4,8 км. Максимальная глубина — 58,4 м.

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