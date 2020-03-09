Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой, Еленой, почтили память Тараса Шевченко

Девятого марта гарант вместе с супругой прибыли к памятнику Кобзаря в Киеве по случаю 206-й годовщины со дня его рождения, пишет Рoliteka.net.

Первая леди выбрала модный плащ песочного цвета, из-под которого виднелась белая рубашка, а также темные брюки и туфли итальянского бренда Prada.

Стоит обратить внимание, что туфли на официальном сайте стоят 508 фунтов стерлингов (16 тысяч 690 гривен). Пара в двух цветах: бежевого и черного. Туфли сделаны из лакированной кожи.

Также первая леди отдала предпочтение тренчу из новой коллекции Prada стоимостью 2250 долларов (56 тысяч 324 гривен). Плащ имеет длинные рукава с регулируемыми ремешками на манжетах, кожаный ремень на подкладке с регулируемой пряжкой и угловые карманы на пуговицах.

Производитель заявляет, что тренч состоит на 55% из хлопка и 45% - из полиэстера.

Стоит отметить, что минимальная зарплата в Украине составляет 4723 тысяч гривен. Таким образом, один плащ обошелся Елене Зеленской в 10 минималок.

Напомним, недавно Зеленские встретились с Папой Римским Франциском в Ватикане.

Елена Зеленская облачилась в черный наряд, состоящий из длинной юбки и блузки, а также надела черную шляпку с вуалью.

Елена Зеленская в интервью рассказала, что оказалсь в необычном для нее статусе, и из-за чего у нее происходят ссоры с Владимиром Зеленским.

По словам Елены, она старается как можно реже затрагивать дома вопросы о работе. И добавила, что у мужа тогда "портится настроение".

"О заявлениях я не могу его ругать. И мы пытаемся дома поменьше говорить о работе. Но, если мне захочется, я могу его поругать, да. Никто не запрещает", - подчеркнула Зеленская.

По словам Елены, на переосмысление нового статуса у нее ушло полгода, то есть ей нужно время, чтобы самой принимать решения.

Ранее сообщалось, что Елена Зеленская посетила Международный форум "Украина на пути к преодолению домашнего и гендерно обусловленного насилия".

Она рассказала, что теперь в Украине есть номер, по которому жертвы домашнего насилия могут обратиться за помощью.

«1547. Четыре цифры, призванные спасти жизнь...», - написала Елена Зеленская в соцсетях.

Напомним, в России надругались над Елена Зеленская, украинцы возмущены.

Как сообщала Politeka, Елена Зеленская в черном удивила наповал зал ООН, яркие фото облетели сеть.

Также Politeka писала, что Елена Зеленская фурор своим декольте в ООН: даже муж не удержался.