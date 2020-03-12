В Нацбанке Украины опасаются, что через денежные купюры можно заразиться коронавирусом

Об этом во время брифинга заявил глава НБУ Яков Смолий, передает Politeka. По его словам, в НБУ переживают за здоровье сотрудников, поэтому будут отправлять наличные деньги на двухнедельных карантин.

Как объяснил Смолий, в центральное хранилище НБУ регулярно поступает гривневая наличность. Там ее пересчитывают, непригодную часть утилизируют, а остальные деньги возвращают в оборот. Из-за риска распространения вируса, теперь полученные от банков деньги будут на две недели изолировать и только потом обрабатываться. Две недели – это инкубационный период коронавируса. Это правило будет соблюдаться на весь период карантина.

Отметим, что рекомендаций для украинцев избегать наличных расчетов пока не поступало. Такое заявление способно спровоцировать панику.

Кроме этого, Смолий рассказал, как коронавирус отразится на мировой и, в частности, на украинской экономике. Чиновник уверен, что пандемия приведет к рецессии мировой экономики. Снижение спроса и инвестиционной активности приведет к замедлению экономического роста в Украине.

Тем временем, вирус стремительно распространяется по миру. Наибольшие очаги коронавируса сегодня находятся в Китае, США и Италии. Серьезно пострадали Германия, Франция и Испания. В Украине в связи с пандемией объявили трехнедельный карантин. По всей стране закрыли учебные заведения и отменили массовые мероприятия. Людей призывают соблюдать правила личной гигиены, избегать скопления людей, а при первых симптомах простуды обращаться к врачам. Ограничительные меры продлятся в Украине до 3 апреля. Дальше все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

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