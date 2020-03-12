В Нацбанке Украины опасаются, что через денежные купюры можно заразиться коронавирусом
Об этом во время брифинга заявил глава НБУ Яков Смолий, передает Politeka. По его словам, в НБУ переживают за здоровье сотрудников, поэтому будут отправлять наличные деньги на двухнедельных карантин.
Как объяснил Смолий, в центральное хранилище НБУ регулярно поступает гривневая наличность. Там ее пересчитывают, непригодную часть утилизируют, а остальные деньги возвращают в оборот. Из-за риска распространения вируса, теперь полученные от банков деньги будут на две недели изолировать и только потом обрабатываться. Две недели – это инкубационный период коронавируса. Это правило будет соблюдаться на весь период карантина.
Отметим, что рекомендаций для украинцев избегать наличных расчетов пока не поступало. Такое заявление способно спровоцировать панику.
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Кроме этого, Смолий рассказал, как коронавирус отразится на мировой и, в частности, на украинской экономике. Чиновник уверен, что пандемия приведет к рецессии мировой экономики. Снижение спроса и инвестиционной активности приведет к замедлению экономического роста в Украине.
Тем временем, вирус стремительно распространяется по миру. Наибольшие очаги коронавируса сегодня находятся в Китае, США и Италии. Серьезно пострадали Германия, Франция и Испания. В Украине в связи с пандемией объявили трехнедельный карантин. По всей стране закрыли учебные заведения и отменили массовые мероприятия. Людей призывают соблюдать правила личной гигиены, избегать скопления людей, а при первых симптомах простуды обращаться к врачам. Ограничительные меры продлятся в Украине до 3 апреля. Дальше все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
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