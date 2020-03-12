Президента Володимира Зеленського просять заборонити роботу парламенту на час оголошення карантину на території України

Відповідна петиція з’явилася на сайті президента 11 березня 2020.

Українці пішли на крайні заходи і вирішили звернутися прямо до президента.

«Шановний пане президент, оголошення карантину, без поширення його на роботу парламенту, це відверта спроба заборонити конституційне право громадян України на вираження протесту проти ухвалення Верховною Радою антиукраїнських законів! Ви, що думаєте, що народ нічого не розуміє? Хіба для цього ми обирали нову владу?» - йдеться в тексті петиції.

Зазначимо, на момент написання новини звернення зібрало 47 голосів з 25000 необхідних. До завершення збору підписів залишилося 92 дні.

Нагадаємо, 11 березня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив забезпечити виконання профілактичних заходів через загрозу поширення коронавіруса COVID-19.

Нардепам рекомендують скасувати або перенести закордонні відрядження до зміни епідеміологічної ситуації.

Крім того, керівництву Апарату парламенту доручено вжити профілактичних заходів для нерозповсюдження простудних захворювань в адміністративних будівлях Ради.

Додамо також, 11 березня у зв’язку з коронавірусом в Україні було оголошено карантин.

На період з 12 березня по 3 квітня Кабінет міністрів заборонив:

відвідування учнями навчальних закладів;

проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 200 осіб. Окрім заходів, які забезпечують роботу держвлади та місцевого самоврядування;

експорт з України товарів протиепідеміологічного призначення (до 1 червня). Йдеться про спеціальні захисні костюми, рукавички, медичні маски, окуляри, респіратори.

Нагадаємо, в Україні оголошено карантин: головні зміни і заборони з 12 березня.

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