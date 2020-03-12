Глава МИД разрешил своим сотрудникам приходить на работу с детьми

Об этом Дмитрий Кулеба рассказал во время брифинга, передает Politeka. По его словам, сотрудникам МИД разрешено работать удаленно, а в офис при необходимости приходить с детьми. Кулеба отметил, что в ведомстве обустроят специальное место, где смогут находится дети, пока родители будут работать.

Глава МИД добавил, что дети – одна из самых защищенных от коронавируса групп. У этой группы фиксируется наименьшее число заражений.

В сети скептически отреагировали на предложение министра.

«Чем такое помещение со многими детьми отличается от группы в садике? Это будет то же скопление детей в одном месте», «Мозга нет», «Так а в чем смысл карантина тогда?», - пишут пользователи сети.

Отметим, что на время трехнедельного карантина у работающих украинцев есть несколько вариантов, как не оставлять без присмотра детей.

Во-первых, можно взять очередной отпуск. Согласно закону, украинцы имеют право на законный оплачиваемый отпуск в любое удобное время.

Во-вторых, можно взять отпуск за свой счет. Такой вариант подойдет тем, кто использовал очередной отпуск. Это также гарантируется законом.

В-третьих, закон позволяет оформить неполный рабочий день или неделю для работников, у которых есть дети до 14 лет.

Кроме этого, чиновники призывают частные и государственные предприятия по возможности давать людям работать дистанционно. Правда, такое решение остается за работодателем.

Как известно, в Украине в связи с пандемией объявили трехнедельный карантин. По всей стране закрыли учебные заведения и отменили массовые мероприятия. Людей призывают соблюдать правила личной гигиены, избегать скопления людей, а при первых симптомах простуды обращаться к врачам. Ограничительные меры продлятся в Украине до 3 апреля.

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