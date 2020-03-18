Он уверен, что Украина до сих пор наполовину "совковая"

Один из самых известных украинских художников современности Иван Марчук высказался об украинцах и россиянах



Свой комментарий он дал в интервью "Апострофу".



По его словам, советское утверждение о "братских народах" украинцах и россиянах надумано.



"Какой может быть братский народ, когда тебя завоевали, ты находишься под шапкой, людей ассимилируют, а они говорят, что "мы родные" для того, чтобы не рассыпалась империя. Украина до сих пор наполовину совковая. Еще в 90-х, как только Украина стала независимой, говорили, что она будет заповедником коммунизма – так и произошло", - уверен он.

Также художник уверен, что единственными, кто может спасти страну от советского наследия являются молодое поколение.

"Вся надежда на молодых людей, которые не знают, что такое Советский Союз, но знают, как живет мир и как они хотят жить. Тогда Украина изменится", - заключил он.



Ранее, украинская певица Ани Лорак, которая давно живет и работает в Москве, высказалась о ситуации на родине

По ее словам, Украина сейчас напоминает "больную мать" и она не увидела ничего зазорного в том, что выступает в России.

Напомним, что с началом войны на Донбассе в 2014 году, Ани Лорак не прекратила свои выступления в России а наоборот увеличили количество гастролей.

Напомним, что Вахтанг Кикабидзе умер: появилось срочное заявление о кончине большого друга Украины.

Как сообщала Politeka, Кикабидзе поразил смелым обращением к Зеленскому.

Также Politeka писала, что объединение Зеленского с Кикабидзе раззадорило украинцев.











