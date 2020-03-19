Пациентам пришлось скидываться на такси медсестрам, которые отказываются приезжать на работу

Из-за объявленного с 12 марта по 3 апреля карантина, который включает запрет на междугородние пассажирские перевозки, многим стало невозможно добираться из области на работу. Подобная ситуация произошла с медсестрами одной из киевских больниц. Как передает Politeka.net, об этом сообщила волонер и сооснователь общественной инициативы "Быть рядом" Анна Карашивская у себя на странице в соцсети Фейсбук.

По информации активистки, медработники возмущены ситуацией с отсутствием транспорта и поэтому с понедельника, 23 марта, грозятся не выйти на работу.

"Сегодня пациенты, которые проходят гемодиализ в одной из столичных больниц, похожи наличными на оплату такси медсестрам отделения. Все медсестры - из Киевской области. Они отказываются выходить на работу и собираются увольняться уже с понедельника", - сообщила Карашивская.

Пользователи сети активно комментируют пост общественницы.

"Ваша пропозиція? Відкриємо метро? 😉 Одразу дам свою - організувати маршрутки виключно для мед працівників. Запускати лише по посвідченням. Інших, включаючи водіїв, які не дотримуються - жорстко штрафувати"

"Ми збираємо дані, хто в області готовий підвозити молодший і середній медперсонал в Київ і забирати додому. Багато людей виявили готовність. 3 района Київської області"

"Це очікувано. На жаль"

"От не зрозуміла мені ситуація !!! Чим займається директор медичного закладу??? Це він повинен був розробити план дій та чергувань, маршрути добирання мед працівників !!! А ще питання , в лікарні більше нема мед працівників? Що, лише з того відділення працівники можуть зробити діаліз ??? Чи по принципу, не наше відділення не наші питання ???"

"В інших країнах всі кинулися на боротьбу. Вони лишаються в лікарнях, не повертаються додому. А шантаж із звільненням це меркантильно. І не треба тут зараз мені відповідати всякі гадості."

Ранее мы сообщали, столичные власти планируют возобновить работу метрополитена, правда, с ограничениями в виду карантина.

"Вместе с коллегами разрабатываем план спецмероприятий, чтобы метро все-таки заработало, но с некоторыми ограничениями", – сказал секретарь Киеврады Владимир Прокопив.

Цель – обеспечить возможность передвигаться и добираться до работы и домой работникам стратегически важных предприятий, в том числе медикам.

Напомним, в трамвае устроили скандал из-за карантина, на пассажиров натравили полицию

Также Politeka сообщала, работу метро в Киеве возобновят, но есть важные ограничения: что нужно знать украинцам