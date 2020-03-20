Погода в Украине 20 марта приятно удивит, большинство регионов накроет настоящее потепление

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Так, на западной Украине ожидаются частичные дожди. Однако это не помешает воздуху прогреться до 12-18 градусов тепла. А вот ночью стоит ожидать похолодания до 4-6 выше нуля.

На севере страны осадков не будет. Днем на улице будет 10-12 градусов тепла. А вот ночью ожидается в районе 5-7 градусов по Цельсию.

Чуть теплее будет в центральных регионах. Там ожидается днем 12-15 выше нуля. Ночью же столбик термометра покажет 5-7 по Цельсию.

На юге Украины воздух прогреется еще больше – до 14-16 тепла днем. А вот ночью ожидается от 1 до 5 тепла.

Жителям восточных регионов нужно готовиться к 12-15 градусам выше нуля. А вот ночью на улице будет 2-5 тепла.

В Киеве и области синоптики прогнозируют частичное прояснения, но без осадков. Днем на улице будет 11-14 градусов тепла. А вот ночью похолодает: от 2 до 7 выше нуля.

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