Погода в Украине 19 марта будет теплой и без осадков, но вскоре все резко изменится

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха, согласно прогнозу, в четверг достигнет +12… +18 градусов. Повсюду осадков не предвидится.

В пятницу, 20 марта теплая погода еще удержится, однако на юге уже пройдут дожди, а в субботу-воскресенье к нам придет воздушная масса арктического происхождения. Существенно похолодает.

В субботу-воскресенье атмосферные фронты еще и принесут в Украину дождь и мокрый снег.

В воскресенье ветер усилится до штормового.

Также синоптик предупредила, что погода может негативно сказаться на самочувствии.

«Я так забегаю вперед, чтобы вы могли как-то среагировать и не пугаться ухудшению самочувствие от перемены погоды. Ибо вот это: атмосферные фронты, скачок температуры воздуха с завтрашних 18 градусов в ночные морозов на следующей неделе, дождь, снег и штормовой ветер в субботу-воскресенье, это как раз существенное изменение погоды, ничего другого», - отметила она.

В Киеве 19 марта будет сухо и очень тепло, до + 14 + 16 градусов.

20 марта в столице без осадков, но уже +10, +11 градусов.

21 марта появятся осадки, градусы упадут до + 5 + 7.

22 марта, в воскресенье, похолодает до + 1 + 3 градусов да еще и с сильным ветром.

23 марта, в Украине будет преобладать холодная ветреная погода.

Напомним, украинцев предупредили о сильных магнитных бурях, которые атакуют граждан в следующем месяце.

Так, апрель обещает относительно спокойное поведение солнца и небольшое число магнитных всплесков в течение месяца. Незначительные магнитные колебания возможны 7, 10, 14, 16 и 24 числа. А вот более серьезные магнитные бури в апреле 2020 ожидаются всего дважды: 12, 23 апреля.

В связи с этим украинцам рекомендуют в озвученные дни не нагружать себя физически, больше отдыхать и избегать стрессовых ситуацией. Кроме того, перенести магнитный удар поможет правильный рацион и водный режим.

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