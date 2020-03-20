В Украину их не вернут

Количество украинцев, умерших от коронавируса, намного больше, чем нам известно

Об этом на личной странице в Фейсбук сообщил глава Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий, передает Politeka. Он сообщил о смерти от коронавируса двух украинок в Италии. Но позже в комментариях выяснилось, что уже как минимум шестеро граждан Украины умерли из-за осложнений, перенесенных в результате заболевания.

С разрешения родственников другой пользователь сети опубликовал список украинцев, умерших в Италии:

Ольга 59 лет, умерла в Бергамо 9 марта;

Надежда 71 год, умерла 13 марта в провинции Тревизо;

Мария 67 лет, похоронили на территории Италии;

Раиса 65 лет, город Кьяри.

Кроме этого, есть информация об умершем украинце 1980 года рождения, чье имя пока неизвестно.

Сам Городецкий сообщил о смерти Галины со Львовской области, которая скончалась 19 марта.

Отметим, что официального подтверждения об этих смертях в украинских ведомствах пока не давали. Но украинцы считают, что умерших в Италии украинцев намного больше. Просто о них ничего неизвестно.

«Это уже шестая известная нам жертва среди украинских граждан умерших от коронавируса», - отметил один из представителей Христианского общества.

Отметим, что крупнейшая вспышка коронавируса сегодня фиксируется именно в Италии. На данный момент там зафиксировано более 41 тысячи случаев коронавируса. Смертей в Италии уже больше 3,4 тысяч. Страна обогнала по этому показателю Китай, в котором вспышку болезни на данный момент остановили.

Тем временем, коронавирус стремительно распространяется по миру. Состоянием на 20 марта в мире зафиксировано 246 тысяч подтвержденных случаев заболевания. Больше 10 тысяч человек умерли от осложнений. В Украине на данный момент подтверждено 26 случаев, но эксперты ожидают прибытия из Китая тест-систем. Ожидается, что при массовом тестировании подтвержденных случаев будет намного больше.

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